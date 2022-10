Je pravda, že mléko v kávě poškozuje žlučník?

Co je a co není zdravé? Opověď není vždy jednoznačná. Senzitivita či přímo alergie na určité potraviny je dobře známá věc a v případě kávy s mlékem je také často příčinou zdravotních problému. Je však kombinace mléka a kávy zátěží, či přímo poškozuje žlučník?

Zdroje: hradec.rozhlas.cz, www.vybornakava.cz, www.healthline.com

Káva vás postaví na nohy

Káva byla předmětem mnoha studií, z nichž vyšla v podstatě jako zdraví prospěšná, ale za předpokladu konzumace maximálně čtyř šálků denně. I když rozbušení srdce a rozproudění krve nejsou vždy vhodné účinky kávy, pro zdravý organismus může i toto být přínosem. Rozhodně je to také důvod, proč většina z nás konzumuje kávu po ránu. Není to jen pro její chuť, ale také pro ono pomyslné nakopnutí, které mnozí z nás potřebují. To, že káva naše srdce popožene, není na škodu u zdravého člověka. Konzumace kávy dokonce redukuje riziko onemocnění srdce o 15 % a mrtvice o 21 %.

Dobrá káva na začátku dne potěší každého. Zdroj: Profimedia

Není to však jediné, co káva s naším tělem dělá. Studie z roku 2018 vedená Mattiasem Carlströmem a Susannou Larssonovou potvrdila také mírné snížení rizika rozvoje diabetu 2. typu. Jiné studie zveřejněné v roce 2016 a 2020 v časopise Nutrients zase potvrzují zlepšení mozkové činnosti u pacientů s Alzheimerovou a Parkinsonovou chorobou. Káva může pomáhat při udržení tělesné váhy i hubnutí, snižuje riziko deprese i onemocnění jater.

Kávu s mlékem lze připravit mnoha chutnými způsoby. Zdroj: shutterstock.com

Mléko kávu zjemní

Nicméně káva je kyselá, což může být problematické, zvlášť pokud ji pijete nalačno. Často ji proto konzumujeme společně s mlékem nebo smetanou. Chuť kávy to zjemní, potlačí se hořkost i kyselost. Nicméně i tato zdánlivě nevinná kombinace může působit problémy. V posledních letech se proto výzkum ubíral také tímto směrem. Co je pravdy na tom, že káva s mlékem poškozuje žlučník či slinivku?

Káva s mlékem, a především oblíbené cappuccino patří mezi nejčastější objednávky v každé kavárně. Zdroj: profimedia.cz

Mléko a káva spolu a zvlášť

Mléko samo o sobě může být problém. Nejenže můžete trpět alergií na mléko, ale i méně závažná přecitlivělost na mléčný protein vám může způsobit zažívací problémy, bolest žaludku, nadýmání a podobně. Pokud se necítíte po mléku s kávou dobře, nemusí jít o kombinaci, ale možná jen o samotné mléko, které málokdy pijeme jen tak. Možná nevíte, že u dospělých se takové reakce organismu nemusí vyskytovat po konzumaci sýrů či jogurtů.

V dnešní době si můžeme dopřát téměř jakoukoli kávu a nemusíte se ani bát mléka. Zdroj: Autor: Rawpixel.com / Shutterstock

I když může být kombinace kávy a mléka díky jedné či oběma ingrediencím pro tělo zátěží, není vědecky dokázáno, že by káva s mlékem zdravé tělo jakkoli poškozovala. Mezi další mýtus patří také domněnka, že díky mléku má tento nápoj méně prospěšných antioxidantů. Organismus funguje v náš prospěch a antioxidanty z kávy s mlékem dokáže zpracovat, tak jako by to býval zvládnul u černé kávy. Ví se však, že mléko zpomaluje, ale nikoli redukuje účinky kofeinu.