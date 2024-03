Začínají vaše děti den pohledem do rozsvíceného displeje, kterému se vystavují až do večera? Měli byste zasáhnout. Mobilní telefon ničí oči a zhoršuje zrak.

Neustálé zírání nejen do mobilů, ale i do tabletů a počítačů je pro oči nepřirozené a rizikové. Tento druh zátěže přináší obtíže a stále častěji se objevuje už u dětí. Nadměrné používání mobilu má negativní vliv nejen na zrak, ale i na celkový stav organismu. Proč to tedy s mobilem nepřehánět a dávat si od něj pravidelné pauzy?

Poškození zraku

Již několik let nás varují zkušení lékaři před nadměrným používání elektroniky. Displeje chytrých telefonů mohou velice snadno nenávratně poškozovat zrak. Stejně tak toto riziko ohrožuje i uživatele tabletů a všech podobných zařízení. V poslední době rapidně stoupá počet dětí, kteří čelí těmto následkům, a již od cca 4 let potřebují speciální čočky nebo dioptrické brýle. Špičkoví oční chirurgové proto varují, že příliš dlouhé koukání do mobilních telefonů ohrožuje děti možnou ztrátou zraku.

close info maxbelchenko / Shutterstock zoom_in

Slovo odborníka

„Modrofialové světlo je potenciálně nebezpečné pro oči,“ uvedl na serveru BBC Andy Hepworth. Nadměrné záření má negativní vliv na naše přirozené biologické hodiny. Narušuje zdravý spánek a stejně tak psychiku a náladu. „Právě tomuto světlu jsou vystaveny oči každého, kdo sleduje displej smartphonu, a jde-li o dlouhodobou expozici, mohlo by dojít k poškození sítnice,“ upozornil Hepworth.

Oční konzultant a ředitel soukromé oční kliniky v severním Londýně Dr. John Bolger se dokonce vyjádřil, že je značně znepokojený nárůstem počtu dětí, u nichž se v současné době objevuje krátkozrakost, známá jako myopie, a popisuje ji jako pandemii. K tomu dodal: „Na kliniku přichází stále více krátkozrakých dětí. Počet má rychle stoupající tendenci, bohužel žádný pokles. Krátkozrakost neznamená jen nošení brýlí, lidé mohou z krátkozrakosti oslepnout. Toto není triviální událost, je to vážná hrozba.“

V čem tkví potíž

Škodlivost nadměrného modrého světla je jen částí problému. Roli hraje i způsob sledování displeje. Uživatel při sledování mobilu většinou nemrká, anebo jen minimálně a dlouhou dobu se dívá jen na kratší vzdálenost. Schází pohled na vzdálené předměty. Bohužel to ve výsledku vede k prodloužení oční bulvy.

close info Profimedia zoom_in

Jak problému předcházet

Pokud nechcete své děti vystavovat zmíněným potížím, je jasné, že by měly používání technologie s modrým světlem omezit. Problémem je i fakt, že v současnosti tráví děti velmi málo času na denním světle, které je nepostradatelné pro regulaci růstu oční bulvy a snížení rizika možné krátkozrakosti.

Dr. Irfan Jeeva, oftalmolog z Mid Yorkshire Hospitals NHS Trust, říká: „Jediná místa na světě, kde krátkozrakost neroste, jsou zemědělské komunity, kde děti tráví celé dny venku a používají oči jak na dálku, tak i na blízko. Rodiče by měli najít správnou rovnováhu a zajistit, aby jejich děti používaly obrazovky k zábavě co nejméně a byly mnohem víc venku na denním světle.“

