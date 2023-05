Tento způsob léčby plísně na nohou se vám může hnusit. Ale je velmi účinný!

Patříte mezi 10 % populace, která trpí nepříjemným onemocněním nehtů na nohách – plísní? Nejde pouze o estetické nepříjemnosti, jedná se o projev choroby nehtů, která má své příčiny.

Většina lidí, kteří trpí plísní nehtů, řeší, jak se této choroby rychle zbavit. To je ovšem řešení krátkodobé. Nejedná se totiž jen o to zbavit se tohoto druhu plísně, ale jde o to pochopit, co je příčinou jejího bujení. Až s pochopením příčin lze dlouhodobě vyřešit tento nepříjemný problém.

Následující video vás detailně poučí o příčinách vzniku plísně nehtů i metodách, jak se jí zbavit:

Příčiny

Trpíte-li plísní nehtů u nohou, pak je s vaším tělem něco v nepořádku. Tuto chorobu způsobují houby druhu dermatofytů. Ke své existenci a rozšiřování potřebují tmu, vlhko, teplo, klid a cukr.

Proto se jim tak dobře daří na nehtech vašich nohou. Tam nachází tyto houby ideální prostředí. I zde hledejme vysvětlení, proč plísně nehtů tolik postihují nehty na nohou, ne nehty na rukou. Naše ruce jsou vystaveny slunci, světlu a proudění vzduchu.

Tak tomu u nohou není. Uzavřená, celý den nevětraná obuv, vlhko, tma a klid (většina z nás prosedí celý den u pracovního stolu, aniž by docházelo k pravidelnější intenzivní cirkulaci krve).

Trápí vás plíseň nehtů? Chce to poučit se o příčinách této choroby. Zdroj: Profimedia

Co s tím?

Známe-li příčiny, lze najít řešení, co s plísní nohou dělat. Vytáhnout nohy z bot, vystavit je světlu, pokud možno je nechat i osušit. Samozřejmostí je hygiena i pravidelná a důsledná výměna bot. Přijít do práce v botách, ve kterých naše nohy posléze stráví pod stolem i zbytek dne, to je právě ten nejhorší přístup.

Hygiena: nohy si pravidelně každý den umývejte. Po hygieně je dobře osušte a nechte oschnout. To jsou základní předpoklady, jak se plísně nehtů zbavit!

Ponožky: každodenně si vyměňujte ponožky. Vedle pravidelné výměny bot jsou suché čisté ponožky podstatným předpokladem vyléčit nehtovou plíseň.

Stříhání nehtů: nehty u nohou si pravidelně stříhejte. Dlouhé nehty, o které nepečujete, nabízí houbám dostatek špíny a prostoru, ve kterém bují. Buďte ale při pedikúře nehtů opatrní. Stříhejte si nehty tak, abyste je nepoškodili, abyste si zbytečně neprostřihli kůži v okolí nehtů. I tato drobná poranění bujení hub vyhovují.

Pohyb: vaše nohy potřebují pohyb. Jistě, nejlepší by byl pohyb naboso, alespoň na pár chvil, což ale v zimě jde jen stěží. Každopádně choďte. Pohyb znamená zvýšenou cirkulaci krve ve vašich dolních končetinách. I to houbám nesvědčí.

Cukr

Houby způsobující plíseň nehtů milují cukr. Přemíra cukru v krevním oběhu jim svědčí. Omezte příjem cukrů, dejte pozor na konzumaci sladkého, a to dokonce i ovoce.

Stres

Každodenní psychická zátěž a nadměrný stres jsou dalšími významnými příčinami choroby vašich nehtů. Dlouhodobý stres způsobuje zúžení kapilár (vzpomeňte, když jste pod tlakem a ve stresu, jak studené máte konečky prstů) a to má vliv na vývoj hub způsobujících plíseň nehtů. Udělejte si každý den čas a relaxujte, odpočívejte, pár desítek minut meditujte při poslechu příjemné hudby. Ano, i to vám může významně pomoci.

Koupele

Vašim nehtům na nohách pomohou i koupele. Přidejte do vlažné vody jablečný ocet, česnek nebo oregano. Antiseptické účinky těchto ingrediencí mohou při pravidelném koupání situaci značně vylepšit.

Jablečný ocet, česnek nebo oregano mohou pomoci léčit plíseň nohou. Zdroj: 123RF

Léčba plísně na nohou pomocí vlastní moči

Dnes se tomu říká urinoterapie. Léčba vlastní lidskou močí. Lidská moč podle vědců obsahuje až 200 nejrůznějších látek, které údajně pomáhají k léčbě nádorových onemocnění, alergií, astmatu, zánětů zažívacího traktu, cukrovky, onemocnění kloubů i proti nejrůznějším infekcím. Moč obsahuje také minerální látky, vitaminy, enzymy, hormony, nutriční substance, zbytky bílkovin a aminokyselin, antirakovinné, antivirové, antibakteriální a antimykotické látky.

Právě ony antimykotické látky, tedy látky působící proti houbovému bujení, daly vzniknou jedné z babských rad - potírat si nemocné nehty vlastní močí. Zní to zvláštně a může se vám to příčit, ale v minulosti to byl jeden ze způsobů, jak se plísně nehtů zbavit.

Léčba plísně není na pár dnů

Každý, kdo si slibuje, že se plísně nehtů zbaví za pár dní, bude zklamán. Léčení je dlouhodobé. Nehty na rukou rostou 3 – 6 měsíců, na nohou je to výrazně déle: 6 – 18 měsíců. Je tedy třeba být v léčbě nejen důsledný, ale také trpělivý.

Vyplatí se vám to. Vyhnete se nepříjemným a bolestivým chirurgickým zákrokům, v něž neléčené, zanedbané plísně vašich nehtů mohou vyústit.

Zdroje informací:www.youtube.com