Co se stane s tělem, když si po koupání v přírodě na sobě necháte mokré plavky

Léto u vody s koupáním je prostě prima čas. Jen nezapomeňte na nebezpečí, které by vám mohly způsobit mokré plavky! Snadno byste si mohli přivodit nejednu nepříjemnou nemoc, která by vám léto zbytečně kazila. Které to jsou?

Být jen tak nalehko plavkách je v horkých dnech příjemné řešení, jak snesitelně strávit vedra s vysokými teplotami. Abyste se však cítili komfortně i večer po návratu domů, nezapomeňte, že je důležité se převlékat vždy do náhradních plavek nebo do suchého oblečení. Vyhnete se tak mnohým zdravotním obtížím, což vám potvrdí i každý urolog nebo gynekolog.

Mykóza neboli kvasinková infekce

Častým onemocněním z mokrých plavek je mykóza, protože vlhké a teplé prostředí je přímo rájem nejen pro bakterie, ale i kvasinky. Během léta jsou tyto nesnáze mnohem častější, něž ve zbytku roku. A ženské partie jsou na ně obzvlášť náchylné. Trpí jimi téměř 30 % žen, a to opakovaně. Většinou se začne projevovat nepříjemným svěděním a pálením intimních partií, následně i výtokem a bolestí při močení.

Nemoc se pak může prohloubit i špatnou životosprávou, především nadbytkem sladkého jídla a také stresem. Cukr je totiž dokonalou živnou půdou pro stále se množící kvasinky. Před touto chorobou nejsou chráněni ani muži, u nichž se kvasinky množí také v oblasti jejich pohlavního orgánu a často bývají jejich nositeli a přenašeči. Infekci nejčastěji způsobuje bakterie Escherichia coli, sporadicky i mykoplazmata a chlamydie. Důvodem vzniku bývá prochlazení, snížená imunita a jistým podílem i cukrovka. Proto dbejte na prevenci, a to dostatečnou intimní hygienou, zvýšenou dávku probiotik, vitamínů a minerálů.

Zánět močového měchýře

Jedná se o další velmi častou nemoc, která souvisí s mokrým oblečením. Ženy jsou na ni náchylnější než muži, což je dáno odlišnou anatomickou stavbou močového ústrojí. Projevuje se nepříjemnými bolestmi v podbřišku, nutkáním k močení, ostrou bolestí během močení a někdy i krví v moči.

Nemoc vzniká většinou důsledkem prochladnutí, za což často mohou právě těsné mokré plavky, které jsou nedostatečně prodyšné a drží se v nich nadměrná vlhkost, nečistoty a nebezpečné bakterie. Dalšími rizikovými faktory je koupání ve studené či nečisté vodě plné sinic, dlouhé sezení na studeném podkladu, zadržování močení, ale i nedostatečné dodržování pitného režimu. V případě, že byste proti tomuto onemocnění nezakročili včas, může vám hrozit i vážná infekce ledvin.

Kožní vyrážky

Protože se kvůli mokrým plavkám často člověk zapaří, mohou se u některých jedinců s citlivou pokožkou vyskytnout i nepříjemné kožní problémy a mnohé druhy ekzémů. Choroboplodné zárodky z vlhké látky postupně pronikají do kožních váčků okolo chloupků, což způsobuje zarudnutí, opruzeniny, svědění, pupínky a někdy i hnisavé vřídky.

V mokrých plavkách se vystavujete mnokým vyrážkám. Zdroj: Aila Images / Shutterstock.com

Pokud se vám některý z těchto projevů na kůži objeví, vyhněte se škrábání, abyste si infekci nerozšířili po celém těle. Vyhněte se do uklidnění pokožky i peelingům a holení. Snažte se udržovat postižená místa v suchu, převlékejte se z mokrých plavek raději hned do suchého a používejte antibakteriální a hojivou kosmetiku.

