Citrony jsou kyselé, ale zdravé. V čem vám prospěje je dát do mrazáku?

Dát citrony do mrazáku? Zní to trochu bláznivě, ale v poslední době se mluví o zamrazených citronech jako o zázraku, který zlepšuje imunitu, vyčistí játra a ledviny. A ještě působí jako prevence proti rakovině.

Většina lidí nedá dopustit na citronovou šťávu, která obsahuje spoustu vitaminů a zároveň působí na tělo očistně. Vědci ale zjistili, že v citronové kůře je desetkrát víc výživných látek, než v celé dužině.

Autor videa, Love of Raw, vám ukáže, jak si připravit rychlou citronovou zmrzlinu. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Zásobárna vitaminů

Bohužel většina citronů, které koupíte v supermarketu, je chemicky ošetřená, proto se konzumace kůry nedoporučuje. Ale pokud si připlatíte za bio citrony, máte šanci z nich čerpat mnohem víc. A že toho není málo…

Celý citron je vlastně taková jedna velká zásobárna vitaminů. Zatímco ve šťávě najdete zdroj vitaminu C, v kůře kromě „céčka“ je i pár důležitých minerálů jako je vápník, draslík a hořčík.

A zapomenout nelze ani na sloučeninu D-limonen a vitamin D, které tvoří „silné duo“ proti stárnutí. Proto pokud chcete být zdraví a mladiství, měli byste konzumovat citrony!

Tepelná úprava vše ničí

Jenže ouha! Častým problémem konzumace těchto kyselých plodů je jejich teplená úprava. Citronová šťáva se často přidává do čaje a kůra tvoří „voňavý základ“ různých buchet, koláčů a asijských teplých pokrmů.

Podle odborníků se během vaření z citronu ztrácí až 40 % jeho výživného potenciálu. A to je škoda. Ideální je proto konzumovat citron bez tepelné úpravy, ale to dost dobře není úplně možné. Je příliš kyselý a a ani ten největší fanda citrusů nepozře víc než jen pár plátků… Co teď?

close info Profimedia zoom_in Zamražením se zjemní chuť citronů.

Mráz jako ladič chuti

Řešením je kupodivu zamražování citrusových plodů, které pod taktovkou mínusových teplot ztrácí svou přehnanou hořkost, kyselost a jsou chuťově přijatelnější. Jak na to: Bio citrony namočte na pár minut do jedlé sody nebo jablečného octa, aby se vydezinfikoval jejich povrch.

Pak je už jen stačí opláchnout a dát do mrazáku. Jakmile se z nich stanou „tvrdé kusy“, celé je nastrouhejte (tedy včetně kůry, dužiny, dokonce i semínek). Směs dejte do formiček na led a znovu zamrazte.

Proč si zamilovat zmrzlé kostky

Citrusové kostky pak můžete používat do jakýchkoliv drinků či pokrmů. Hodí se třeba do salátů, jogurtů, zmrzliny. Můžete je přidat i do sklenice s vodou, které propůjčí zajímavější chuť.

Zamražené citrusy vám umožní širší využití ve vašem jídelníčku a a zároveň jsou i prevencí proti rakovině. Alespoň podle posledních výzkumů. Ty prokázaly, že přírodní sloučeniny – limonoidy – vyskytující se v citrusech, částečně zabraňují rozvoji rakovinových buněk, zejména při rakovině prsu.

A to není všechno. Někteří vědci mluví o tom, že látky obsažené v citronu také zpomalují růst již existující rakoviny a částečně zabíjejí rakovinové buňky. Zatím jde většinou o preventivní nebo doplňkovou léčbu. Nicméně to jen dokazuje, jak moc jsou citrony zdravé.

Zdroje: https://timesofindia.indiatimes.com, www.eatingwell.com