Co se zlepší v těle, když budete jíst každý den jednu mrkev. Nejde jen o zrak

Zdravá a chutná mrkev oplývá spoustou kladných účinků na naše tělo. Nejsou to jen oči, kterým konzumace této kořenové zeleniny prospívá. Co vše konzumace mrkve zlepšuje?

Mrkev seženete v každém obchodě se zeleninou. V domácnostech patří mezi základní druhy používané zeleniny. Pokud jste vášnivým pěstitelem všeho, co se dá využít a sníst, o to víc vám vlastnoručně vypěstovaná mrkev bude chutnat. Rozhodně byste ji měli zařadit do svého jídelníčku!

Mrkev obecná

Mrkev spadá mezi dvouletou kořenovou zeleninu, přičemž první rok vytvoří přízemní růžici listů a v hlavním kořeni hromadí živiny, druhý rok vykvete.

Pěstování mrkve není náročné, můžete to zkusit i na balkoně, jen sáhněte po těch menších odrůdách. Volte i vhodný květináč, který by měl mít alespoň 30 cm do hloubky. Pokud máte na balkoně nebo terase přímé slunce, nevadí, mrkev to za určitých podmínek přežije. Dbejte na to, aby byl kořen neustále ve vlhké zemině. Na zahradě se mrkvi nebude dařit v jílovité a kamenité půdě. Vhodná doba na vysetí je v březnu až dubnu.

Chroupání mrkve je prospěšné například při průjmu. Zdroj: ipag collection / Shutterstock.com

Obsahové látky mrkve

Mrkev je studnice vitamínů a dalších velmi prospěšných látek. Mezi nejvýznamnější patří betakaroten, kterému se připisuje dobrý zrak, ale rozhodně to není jeho jediné plus. Mrkev dále obsahuje například vlákninu, vitamín C, vápník, draslík, sodík a vitamín E.

Hladina cholesterolu klesne

Podle vědecké studie z Wolfsonovy gastrointestinální laboratoře v Edinburghu při pravidelné konzumaci mrkve dosáhnete snížení cholesterolu v krvi. Lidé, kteří při nejrůznějších lékařských studiiích konzumovali každý den syrovou mrkev (cca 200 g), snížili hladinu cholesterolu až o 10%. Což je dost výrazný výsledek!

Vhodná při redukci váhy

Jelikož mrkev obsahuje větší množství vlákniny, hodí se do jídelníčku ke snížení váhy. Vláknina je schopná upravit vyprazdňování a dodá člověku pocit sytosti. Její energetická hodnota dosahuje „směšných“ 140kJ na 100g.

Uvidíte až za roh?

Tak to je u mrkve oblíbený a rozšířený mýtus, který je šířen odnepaměti. Jak už jsme zmiňovali na začátku, mrkev obsahuje prekurzor vitamínu A, betakaroten, který vyživuje sítnici, ale chroupání mrkve pro zdraví očí nestačí. Mrkev neumí „opravit“ zrakové vady, ale využít se dá při šerosleposti nebo můžete pravidelnou konzumací přispět ke snížení rizika šedého zákalu a makulární degeneraci (kdy dochází ke ztrátě centrálního vidění).

Mrkev může pomoci při šerosleposti. Zdroj: Profimedia

Trávení jako v bavlnce

Mrkev zklidňuje žaludek, především ta vařená nebo dušená. Vzpomeňte si, co jste dávali svým dětem jako první příkrm, ano, patřila tam jednoznačně mrkev. Pomůže i při průjmu, kdy byste ji měli chroupat syrovou.

Lepší snášení slunečních paprsků

Betakaron chrání naši pokožku před poškozením slunečními paprsky a také přispívá k rovnoměrnějšímu opálení. Syrovou mrkví se do těla moc betakarotenu nedostane, je výhodnější jí před konzumací tepelně upravit.

Další klady mrkve

snižuje riziko srdečního onemocnění

tvrdí se, že mrkev snižuje riziko rozvoje rakoviny

dokáže ochránit paměť a snížit tak rozvoj Alzheimera

podporuje imunitu

pěstí a omlazuje pokožku, využívá se v kosmetice

Zdroje: www.vitalia.cz, zeny.iprima.cz, www.bylinkyprovsechny.cz