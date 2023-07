Nacpěte mrkev do sklenic a zalijte nálevem.: Zázrak pro zdraví tlustého střeva

Proč cpát mrkve do sklenic? Mrkev, ale jistě i jinou zeleninu běžně nakládáme, jenže není naložení, jako naložení. Bude řeč o fermentaci čili kvašení. V tomto případě se soustředíme na mrkev, jejímž kvašením vznikne přímo zdravotní zázrak.

Zdroje: virtualmich.com, www.lovemysalad.com

Co je fermentace a proč byste ji měli zkusit?

Fermentace je chemická reakce, částečně řízený způsob mléčného kvašení, který zná lidstvo desetitisíce let. Ke klasikám, na které si vzpomene každý, patří například kysané zelí, kysané, kefírové či acidofilní mléko, jogurty, ale také jídla nebo potraviny známější za našimi hranicemi jako kimči, kombucha. Na jiném druhu kvašení je založena také výroba alkoholu, ať už jde o víno, pivo nebo destiláty.

Pokud vynecháme alkohol, neboť ten může také škodit, fermentované potraviny jsou vyhledávané nejen pro svoji chuť, ale také pro významné zdravotní účinky. Jsou totiž plné probiotik, kvašení zlepšuje stravitelnost a tím i vylepšuje možnost těla přijímat důležité nutriční látky. Fermentace přeměňuje především cukry, potraviny jsou proto energeticky chudší a funguje také jako způsob konzervace.

Fermentace obecně zvyšuje trvanlivost potravin, zlepšuje vstřebatelnost a využitelnost živin Zdroj: Shutterstock.com

Fermentovaná mrkev do sklenic

Podívejte se pod ruce dámě, která má fermentaci v malíku a ukáže vám, jak fermentovat mrkev. A proč zrovna mrkev? Otázka spíš zní, proč ne. Okurky, zelí nebo jogurt nejsou u nás nic nového a jistě víte, jak je doma připravit:

Fermentace mrkve může být ještě o něco jednodušší a koření nebo zelenina jsou v nálevu navíc, aby chutnal. Na základní nedochucovaný recept stačí voda a sůl. Nic jiného není potřeba.

Mrkev ve slaném láku

Jeden litr vody přiveďte k varu a osolte 20 g soli. Sůl se musí zcela rozpustit a nálev je hotový. Takový lák úplně postačí, ale můžete si ho vylepšit, jak uznáte za vhodné. Někdo přidává koření a čerstvé bylinky, jiní cibuli nebo další zeleninu.

Mrkve očistěte a nakrájejte na dlouhé proužky, ale klidně také kolečka, je to úplně jedno. Proužky jsou lepší v tom, že je nacpete na stojato do sklenice, lépe sklenici naplníte a pak zalijete nálevem. Mrkve zůstanou ponořené a už je nebude třeba zatížit. Takže po zalití nálevem se přesvědčte, že je veškerá zelenina ponořená v nálevu a nad hladinou vám zbývá zhruba 1,5 až 2 cm. Ujistěte se, že hrdlo sklenice i víčko jsou čisté, sklenici uzavřete, ale nedotahujte. Během kvašení by dobře uzavřená sklenice mohla explodovat.

Nebojte se barev. Mrkve mohou být všelijaké! Zdroj: Shutterstock.com

Sklenice umístěte na tmavé místo, kde bude zhruba kolem 19 °C. Proces kvašení bude trvat jeden až dva týdny. Během této doby se bude tvořit pěna, lák bude bublat a může se stát, že některá ze sklenic i trošku přeteče. Proto je vhodné položit sklenice na tác, plech na pečení nebo jinou podložku, která případně zachytí unikající pěnu z láku.

V okamžiku, kdy kvašení ustane, můžete začít s ochutnávkou. Mrkve budou mírně slané, nakyslé až štiplavé. Tehdy sklenice dobře otřete, nyní můžete víčko lépe utáhnout a uložit je do chladničky.

Zdravotní přínosy kvašené mrkve podle vědců

Lepší trávení

Kvašená mrkev je zdrojem probiotik, což jsou živé bakterie a kvasinky, které prospívají zažívacímu traktu. Studie ukazují, že konzumace potravin bohatých na probiotika může podporovat zdravou rovnováhu střevní mikroflóry a zlepšovat trávení. (Studie: Marco et al. Health benefits of fermented foods: microbiota and beyond. Current Opinion in Biotechnology. 2017.)

Lepší zrak

Mrkev je známá svým vysokým obsahem vitamínu A, který je důležitý pro zrak a imunitní systém. Během fermentace se některé živiny lépe uvolňují, což může zlepšit vstřebávání těchto živin v těle. (Studie: Nout et al. Fermented foods and beverages in human diet and their influence on gut health. Journal of Ethnopharmacology. 2019.)

Zdraví střev

Zdravá střeva jsou klíčová pro silný imunitní systém a kvašená mrkev může být prospěšná při podpoře střevního zdraví. Některé studie naznačují, že probiotika obsažená ve fermentovaných potravinách mohou ovlivnit imunitní odpověď těla. (Studie: Makino et al. Immunomodulatory effects of lactic acid bacteria on allergic diseases. Internal Medicine Journal. 2006.)

Proti zánětům v těle

Kvašená mrkev obsahuje látky, jako jsou organické kyseliny a antioxidanty, které mají protizánětlivé vlastnosti. Tyto látky vám mohou pomoci snížit zánětlivé procesy v těle a přispět tak k celkovému zdraví. (Studie: Tsiouris et al. Health benefits of fermented foods. Biotechnology and Health Sciences. 2016.)