Jak se naše babičky bránily stárnutí: Používaly chytrý trik s mrkví

Elixír mládí nikdo prozatím nevynalezl a lidé s procesy stáří bojují, jak se dá. Někdo stárne s grácií, někdo k tomu potřebuje skalpel. My jsme si pro vás nachystali pár vychytávek, kterými se pěstily naše babičky.

Nikdo nemládne a na každičkém člověku se stárnutí začne nějakým způsobem projevovat. Někdo to bere s lehkostí a nadhledem, ale některým lidem to přímo „trhá žíly" a snaží se svůj zevnějšek udržet mladistvý, ať to stojí, co to stojí. Ještěže existuje v dnešní době plastická chirurgie.

Pro ty, kteří o svůj zevnějšek pečují s úctou a láskou, ale o žádných plastikách neuvažují, máme několik tipů, jak procesy stárnutí oddálit co nejvíce.

Péče o pleť není jen o drahých krémech

Jestliže jste o svou pleť nepečovali celý svůj dosavadní život, už to půjde napravit jen ztuha. Ale může to být pro vás velká výzva. Péče o pleť není jen o potírání obličeje a těla krémem, péče musí být komplexní a důležitá je i prevence.

Kouření

Jistě vás nepřekvapí, že kouření má na pokožku neblahý vliv. Jednak působí negativně na tělo celkově, ale „popotahováním“ z cigarety se zapojují do akce svaly kolem úst, což po čase poznáte podle nepěkných vrásek.

Strava

Tento fakt asi také nikoho nepřekvapí. Přemíra cukrů, soli nebo konzervantů se na naší pokožce neblaze podepisují. Naopak tělu dopřejte potraviny bohaté na vlákninu, vitamíny a minerály.

Kouření má na tělo i pokožku neblahý vliv. Zdroj: Shutterstock

Pohyb

Povolená kůže na pažích a zadku, tak to asi jen tak samo zpevnit nepůjde. Budete se muset snažit a nebude to zadarmo. Ale výsledek? Okouzlující!

Pitný režim

Ochrana před UV zářením – pro většinu lidí jsou sluneční paprsky velmi příjemné, ale slunění má také svá pravidla, jinak se dočkáte zrychleného procesu stárnutí pokožky raz dva.

Mrkvový olej

Naše babičky si připravovaly mrkvový olej. Ten má tu výhodu, že se dá využít jak zevně, tak vnitřně. Vnitřně snižuje cholesterol, pomůže při oslabení těla i při zácpě. Zevně má také rozličné účinky, například hojí drobné rány, chrání pokožku před UV zářením, zjemní zrohovatělou kůži a ochraňuje kůži před nejrůznější infekcí. A pro nás to nejdůležitější – dá se aplikovat na obličej namísto drahých krémů. Pokožka po ošetření nabývá na elasticitě, pevnosti a nově tvořené vrásky se budou mrkvovým olejem zpomalovat ve vývoji.

Mrkvový olej má tu výhodu, že se dá využít jak zevně, tak vnitřně. Je to balzám pro pokožku. Zdroj: Shutterstock

Jak na domácí výrobu mrkvového oleje

Nachystejte si svůj oblíbený olej. Jestliže žádný v oblibě nemáte, použít lze jakýkoliv rostlinný olej. Doporučujeme olej lisovaný za studena a vybírejte například olivový, slunečnicový, jojobový, mandlový apod. Mrkev si buď kupte, ale pozor, měla by být v BIO kvalitě, přeci jen si jí budete mazat na obličej, nebo si skliďte z vlastní zahrádky. Mrkve omyjte, nastrouhejte na struhadle nebo si z ní škrabkou nadělejte proužky. Zapotřebí je nechat mrkev proschnout, aby se macarát nekazil. Kdo má sušičku, šup tam s ní! Usušenou mrkev rozmělněte rukou na malé kousky, vhoďte do skleněné lahve a zalijte olejem tak, aby mrkev byla pod hladinou. Nechte 3 – 4 týdny macerovat v pokojové teplotě. Sklenici uložte na bezpečné, ale viditelné místo, abyste si denně vzpomněli na jemné promíchání (docílíte krouživým pohybem sklenice).



