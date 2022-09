Jak se naše babičky zbavovaly vrásek: Měly úžasný trik s obyčejnou mrkví

Vrásky k člověku patří, ať chcete nebo ne. Co když ale existuje na přípravu jednoduchý prostředek, který je hotový za chvilku a tvorbu vrásek utlumí na minimum? Připravte, aplikujte, žasněte!

„Papej tu mrkvičku, budeš mít oči jako rys!“ by se v tomto případě mohlo obměnit na „Potírej se tou mrkvičkou, budeš mít pleť jak dětský zadeček!“. Ano, mrkev je totiž na vrásky pes! Spolu s bobkovým listem, olivovým olejem a pomerančovou kůrou vytvoří vitamínovou bombu, po které bude váš obličej jako znovuzrozený.

Mrkev omladí pokožku o několik let. Zdroj: Shutterstock

Účinky použitých ingrediencí

Mrkev - je dvouletá kořenová zelenina, která zahrádkáře dokáže mnohdy pěkně potrápit, protože při jejím pěstování se může vyskytnout problém raz dva a máte po úrodě. Výhoda mrkve spočívá v tom, že se dá sehnat po celý rok. Nejčastěji po ní sáhneme při vaření, při přípravě salátů, ale i smoothie. Podává se také jako „první lžička“ dětem přecházející na tuhou stravu, protože je dobře stravitelná a její nasládlou jemnou chuť děti většinou mají moc rády. Mrkev je nabitá látkami, které můžeme naplno využít. Obsahuje karotenoidy (ty se přeměňují na vitamín A), pektin, vitamin C, beta karoten, draslík, vápník či hořčík.

Bobkový list – má výrazný účinek proti stárnutí pleti, pomáhá i sjednotit barvu kůže a činí pokožku pružnější.

Pomerančová kůra – dobře si poradí s černými tečkami, zesvětlí pigmentové skvrny, oplývá vitamínem C a má antibakteriálními účinky.

Olivový olej – hodí se pro sušší pleť, protože má skvělé hydratační vlastnosti. Má i protizánětlivé a antioxidační vlastnosti.

Zázračný elixír mládí

Mrkev společně s dalšími ingrediencemi vytvoří velmi efektivní přípravek na vrásky. Připravený olej aplikujte na obličej a krk každý večer po odlíčení a vyčištění pleti. Jelikož se jedná o olej, nanášejte ho na vlhký obličej. Samozřejmě můžete využít i na jiné části těla, například na ruce, do meziňadří nebo kotníky. Olej vám doma vydrží cirka půl roku.

Co si nachystat:

jednu větší mrkev

kůru z jednoho pomeranče

3 bobkové sušené listy

150 ml kvalitního olivového oleje

Jak postupovat:

Nejprve si oloupejte mrkev, nastrouhejte ji a přendejte do skleničky. Přilámejte i tři bobkové listy. Než začnete strouhat kůru z pomeranče, pořádně ho očistěte, buď koupelí v jedlé sodě, anebo použijte alespoň kartáček. Nastrouhanou kůru přidejte do směsi, vše zalijte olivovým olejem a promíchejte. Pak si nachystejte rendlík vyložený utěrkou, jako když chcete zavařovat. Vložte otevřenou skleničku do rendlíku, vlijte vodu a vařte půl hodinky za občasného promíchání. Po vyjmutí z lázně olej přeceďte do nové skleničky přes sítko.

