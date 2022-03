Co s vaším tělem udělá, když budete často pít mrkvovou šťávu?

O mrkvi se říká všelicos. Jak přispívá mrkvová šťáva vašemu zdraví a co všechno v těle ovlivňuje? Mrkvová šťáva je často opomíjená, přitom je sladká, chutná i velmi zdravá.

Mýty o mrkvi?

O propagaci mrkve a jejím účinku na oči se vykládají mnohé příběhy. Nejslavnější je z období druhé světové války, kdy byl v Británii přebytek mrkve. Vláda se rozhodla lid „motivovat“ k její konzumaci tím, že označila úspěchy britských letců ve válce za přímý následek konzumace mrkve. Mrkev měla pilotům RAF propůjčit tak bystrý zrak, že dokázali vidět lépe i ve tmě. I když to Britové v propagaci trošku přepískli, vlastně nelhali. Mrkev očím skutečně prospívá. Co ještě dokáže mrkvová šťáva s organizmem?

Mrkev očím skutečně prospívá. Zdroj: profimedia.cz

Mrkvová šťáva je ideální

Jako každá zelenina i mrkev by měla být součástí vyváženého jídelníčku. Navíc je i sladká, což se o mnohých velmi zdravých a výživných zeleninách říci nedá. Zapomeňte na dušenou mrkev ze školních jídelen a zařaďte mrkev do jídelníčku či mrkvovou šťávu do pitného režimu. Jak mrkvová šťáva přispívá ke zdraví?

Mrkvová šťáva obsahuje množství vitamínů

Věděli jste, že mrkve pochází z oblasti Afghánistánu a Iránu? V současnosti najdete mrkev ve všech koutech světa v mnohých odrůdách, a dokonce i barevných variantách. Vesměs všechny mrkve obsahují především dobře známý betakaroten, který souvisí s barvou této kořenové zeleniny. Mrkev a mrkvová šťáva jsou bohaté na vitamíny A, C či K a také na minerály. Z těch jsou nejvíce zastoupeny draslík, vápník, sodík a fosfor. Zároveň má mrkev málo kalorií a bílkovin v poměru k vysokému obsahu nutričních látek.

Jak vám pomůže časté popíjení mrkvové šťávy?

Díky vitamínu A je mrkev skutečně přínosná pro vaše oči. Konzumací předcházíte onemocněním očí, která jsou typická pro seniory, ale také snižujete riziko oslepnutí i poškození přemírou intenzivního světla.

Zároveň mrkvová šťáva povzbudí váš imunitní systém, na čemž se podílí především poměrně vysoké množství vitamínu B6. V jedné sklence mrkvové šťávy je třetina denní dávky tohoto vitamínu, jehož deficit je příčinou zhoršení obranyschopnosti organizmu.

Jako všechna zelenina i mrkev obsahuje antioxidanty, které hrají roli při odolnosti proti rakovinnému bujení. Navíc betakaroten je považován za látku, která napomáhá kůži bránit se škodlivým účinkům slunečních paprsků, nicméně jen na betakaroten nelze spoléhat.

Vysoký podíl draslíku pomáhá dobré kondici srdce. Zdroj: profimedia.cz

Vysoký podíl draslíku pomáhá dobré kondici srdce a oběhového systému, takže snižuje riziko mrtvice. Neméně důležité je i zdraví jater. A to konkrétně v případě poškození jater, které nevzniklo konzumací alkoholu. V tomto ohledu se stále čeká na výsledky studií na lidech, nicméně se předpokládá, že mrkvový džus chrání játra a léčí zánětlivá onemocnění tohoto orgánu.

