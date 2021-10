Co se stane s tělem, když budete denně pít mrkvovou šťávu. Je zdravotní zázrak!

Mrkev patří mezi nejpoužívanější a nejoblíbenější kořenovou zeleninu nejen u nás v Evropě, ale na celém světě. A plným právem, protože je mimořádně zdravá a prospěšná lidskému tělu. Nechce se vám každý den mrkev chroupat? Zkuste mrkvovou šťávu.

Často je mrkev považována za běžnou a obyčejnou kuchyňskou „stálici“ a někomu může dokonce připadat jako tak trochu nudná a nezajímavá zelenina. Ale nenechte se mýlit! Mrkev je totiž báječná a pro náš organismus velmi cenná. Má skvělé léčivé účinky a hodí se do mnoha pokrmů, a to jak v čerstvé, tak i ve vařené podobě.

Mrkev (Daucus carota)

Rostlina, kterou najdete skoro v každé české zahrádce, pochází z jižní Asie, z oblasti Afghánistánu, Íránu a Pákistánu, kde i v současné době přežívají její divocí a nezkultivovaní zástupci. Její historie je i dnes trošku záhadou, ale předpokládá se, že se v 10. století rozšířila do celé oblasti od Indie po východní Středomoří. Během 12. století se dostala až do západní Evropy a do Číny. V Nizozemí byla v 17. století vyšlechtěna z původní černé odrůdy její oranžová varianta, která je dnes rozšířena nejvíce. Mrkev dorůstá až do výšky 75 cm a kvete nenápadnými načervenalými až nažloutle bílými kvítky. Plody mají hladká žebra a osténkatá mezižebírka a jsou veliké asi 3 mm. Chutný a specifický kořen je silného a válcovitého tvaru.

Máte dlouhodobé problémy s trávením? Zařaďte do svého jídelníčku pravidelně šťávu z mrkve! Zdroj: profimedia.cz

Bez mrkve už nikdy

Většina z nás zná mrkev zejména jako součást polévek, a to už od raného dětství. Ovšem nejvíce prospěšná je v čerstvém stavu. Dá se říct, že právě v posilujících a vitalizujících účincích je mrkev nedostižná, protože obsahuje velké množství zdraví prospěšných látek. Vyniká především vysokým obsahem betakarotenu neboli provitaminu A, ale obsahuje také velké množství vlákniny či antioxidantů. V mrkvi je také zastoupen vitamín C, vitamíny skupiny B a vitamín E. A co minerální látky? Tak těch je v mrkvi také celá řada. Bohatá je především na vápník, hořčík, draslík, sodík, fosfor a železo.

Dejte si mrkev jako drink

Pamatujte, že nejlepší je mrkev konzumovat syrovou, vařením totiž část svých léčivých účinků, jako ostatně většina zeleniny, bohužel ztrácí. Trendem posledních let je užití syrové mrkve nejen do salátů a pomazánek, ale i popíjení mrkvové šťávy. Pijte tuto zdravou tekutinu každý den a vyhněte se tak nejširší škále existujících i potenciálních zdravotních potíží.

Pomáhá lepšímu zraku

Už malým dětem se často říká, že pokud chtějí dobře vidět, musejí jíst mrkev. Stejně tak pomůže i mrkvová šťáva, ale nečekejte zázraky! Případnou oční vadu její pravidelná konzumace nejspíš nespraví. Ale vašemu zraku se rozhodně dá touto cestou napomoci. Může chránit před dalším poškozením sítnice a zpomalit nástup katarakty (šedého očního zákalu). A to hlavně díky látkám, jako jsou betakaroten a lutein.

Zlepšuje trávení

Máte dlouhodobé problémy s trávením? Zařaďte do svého jídelníčku šťávu z mrkve pravidelně! Skvěle pomáhá stimulovat produkci žluči ve žlučníku, což zlepšuje trávicí činnost a optimalizuje příjem veškerých živin. A hlavně? Mrkvová šťáva je úžasným zdrojem užitečné vlákniny, která dokáže ulevit od zácpy, křečí a nadýmání tím, že stimuluje peristaltiku střev.

Optimalizuje krevní cukr

Cukrovka je častým zdravotním problémem dnešní doby, a proto se o ní v současnosti hovoří jako o civilizační chorobě. Pravidelné pití mrkvové šťávy je vhodnou cestou, jak hladinu krevního cukru optimalizovat. A nenechte se mýlit tím, že je mrkev sladká, protože krevní cukr vám opravdu zvyšovat nebude. Je totiž plná karotenoidů, a ty mají na glukózu v krvi naopak pozitivní vliv.

Prospěje kráse i zdraví kůže

Je doporučováno jíst mrkev a pít její šťávu hlavně v létě, kdy se opalujete. Úplně nejlepší ale je si ji dopřávat po celý rok. Hlavně proto, že je dobrým zdrojem vitamínu A, který je pro zdravou kůži tím zaručeně nejlepším.

Dokáže předcházet rakovině

Obáváte se jedné z nejzákeřnějších nemocí? Můžete jí předcházet tím, že budete pít čerstvou šťávu z této běžné zeleniny. Množství antioxidantů obsažené v mrkvové šťávě včetně betakarotenu jsou schopny snížit oxidační stres v těle a zabránit mutaci zdravých buněk. Díky tomu se snižuje riziko výskytu této obvané choroby. Betakaroten byl specificky spojen například i s nižším rizikem rakoviny prostaty.

Snižuje cholesterol

Pokud vás trápí vysoké hodnoty špatného cholesterolu, opět pomůže mrkvová šťáva, která je dokáže snížit na přijatelnou úroveň.

Pravidelná konzumace mrkve a pití mrkvové šťávy jsou vhodnou cestou, jak optimalizovat hladinu krevního cukru. Zdroj: profimedia.cz

Snižuje krevní tlak

Pro svůj obsah draslíku je nápoj z mrkve vynikající pro ochranu zdraví srdce tím, že snižuje krevní tlak a zabraňuje nebezpečí hypertenze. Jako vazodilatační činidlo pomáhá draslík zmírnit napětí v tepnách a cévách, což chrání zdraví kardiovaskulární soustavy.

Zlepšuje kognitivní funkci

Oxidační stres zodpovědný za mutace a rakovinu dokáže poškodit také funkce mozku a způsobit neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova choroba a demence. Betakaroten a další antioxidanty obsažené v mrkvové šťávě jsou schopny tyto účinky oxidačního stresu zvrátit. Pravidelná konzumace mrkvové šťávy tak může zlepšit i vaše kognitivní funkce.

