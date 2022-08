Jak naše babičky připravovaly domácí mrkvový olej a na co všechno ho používaly

Mrkev má sama o sobě mnoho zdravotních účinků a díky betakarotenu, luteinu a zeaxanthinu výrazně podporuje zdraví našeho zraku. Tím však výčet jejího vlivu na lidské zdraví zdaleka nekončí. Podívejte se, na co všechno je dobrý mrkvový olej a jak ho úplně jednoduše připravit doma.

Mrkev obsahuje spoustu vitaminů i minerálů a její zdravotní přínosy jsou všeobecně známé, ale zabývala se jimi opakovaně i věda. Pravidelná konzumace mrkve účinně snižuje hladinu „špatného" cholesterolu, je skvělá jako prevence infarktu a některých druhů rakoviny, zlepšuje zrak a napomáhá proti předčasnému stárnutí. Má však mnoho dalších benefitů, jako je její příznivý vliv na zdraví pokožky, zlepšuje trávení a imunitu, zbavuje tělo škodlivých látek a přispívá i zdraví zubů a dásní.

Mrkvový olej je zdravotní zázrak

Většina látek obsažených v mrkvi je rozpustná v tucích. Mrkvový olej je tedy ideální kombinace. Dodá tělu energii a pocit vyčerpání bude tentam. Do jisté míry chrání srdce, cévy a pomáhá i trávicímu traktu. Také se s mrkvovým olejem nemusíte bát zánětů v těle.

Mrkev na mrkvový olej oloupejte a nastrouhejte. Zdroj: Shutterstock

Jak si vyrobit mrkvový olej

Abyste získali co nejkvalitnější mrkvový olej, použijte na něj buď své vlastní vypěstované mrkve nebo bio mrkve od farmářů. Mrkve si oloupejte a nastrouhejte. Čistou sklenici vyplňte tak do jedné třetiny mrkví a dolijte kvalitním slunečnicovým nebo olivovým olejem, ideálně by měly být lisované zastudena. V uzavřené sklenici nechte mrkev po dobu pěti týdnů v oleji macerovat, přičemž každý den sklenici protřepejte. Následně mrkvový olej sceďte a přelijte do tmavé čisté sklenice. Uchovávejte na chladném a tmavém místě.

Používat ho můžete zevně na suchou kůži i na regeneraci pokožky. Pokud se chcete léčit vnitřně, stačí si dávat jednu lžičku ráno nalačno a jednu před spaním.

Opalování s mrkví

Pro hnědší a rychlejší opalování je mrkvový olej fantastický. Nejenže docílíte tmavšího nádechu kůže hned po natření, ale také vás při tom chrání před negativními vlivy slunečního záření. Pokožku vyživuje, a proto olej mnozí používají také proti vráskám a na kruhy pod očima.

Mrkvový olej je skvělý i na opalování. Zdroj: Shutterstock

Mrkvový olej skvěle vyživí i vlasy

Mrkvový olej je také skvělým přítelem vlasů, kterým dodá hladkost a výživu. Před mytím vlasů vmasírujte trochu oleje do pokožky hlavy a poté si je umyjte, jak jste zvyklí. Po umytí může mrkvový olej sloužit také jako přírodní rozčesávadlo. Stačí pár kapek oleje po umytí vetřít do vlasů.

Zdroje: rehabilitace.info, primanapady.cz, bioneeds.cz