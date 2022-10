Naše babičky sbíraly muchomůrku červenou ve velkém. Měly pro to skvělý důvod

Jedna z našich nejkrásnějších hub, muchomůrka červená, v košíku houbaře končí málokdy. Pro malé děti znamená tato houba zvednutý ukazováček, protože je to jedna z prvních jedovatých hub, s níž se setkávají. Ovšem tato červenobílá ozdoba našich lesů má podle vědců i účinky, jichž se dá využít. Jaké to jsou?

Muchomůrka červená evokuje spoustě lidem pohádku. Není se čemu divit, protože když v lese sedí v mechu červený klobouk s bílými tečkami, už už čekáme, že se mezi stromy objeví kouzelný dědeček nebo pohádkový skřítek. Ti sice nejspíš nedorazí, ale zato muchomůrka, ta kouzelná svým způsobem opravdu je.

Muchomůrka červená

Tento druh muchomůrky nepatří sice mezi nejjedovatější houby na našem území, ale nepříjemnosti po jejím požití nadejdou. Vyvolává u člověka mykoatropinový – neurotoxický syndrom. To znamená, že jedinec může začít půl hodiny až hodiny dvě po pozření slzet, slinit, zrychlí se mu tep, krevní tlak začne naopak klesat, může ho bolet nesnesitelně břicho, jeho zornice se zužují, prožívá halucinace, křeče, může nastat i kóma. Když si to shrneme – tohle opravdu zažít nechcete.

Muchomůrka červená vypadá pohádkově, ale je jedovatá. Zdroj: Shutterstock

Ale co když vám může muchomůrka pomoci od bolavých kloubů. Muchomůrku červenou zkoumali i vědci a potvrdili její účinky na některé druhy bolestí. Jakmile pocítíte bolest, ztuhlost kloubů, či vás trápí artritida nebo kloubní deformace, tinktura z muchomůrky by pro vás mohla být to pravé.

Pokrájejte klobouky muchomůrky červené na menší kousky, naskládejte je do zavařovací sklenice a zalijte lihem. Zdroj: Shutterstock

Tinktura - jak na ni?

Vezměte do ruky košík a vyrazte do lesa. Jestliže někoho potkáte a váš koš už budou nějaké červené klobouky obývat, připravte se zřejmě na zajímavý výraz v tváři kohokoli, koho cestou potkáte. Sbírejte ideálně takové muchomůrky, které nemají plně rozvinuté klobouky.

Na to, jak si tinkturu připravit, se můžete podívat v následujícím videu:

Doma houby trochu očistěte, pokud je to nutné. Nohy do tinktury potřebovat nebudete, nachystejte si pouze klobouky. Ty, pokrájejte na menší kousky, naskládejte je do zavařovací sklenice a zalijte lihem. Vystavte sklenici na světlé místo a když si vzpomenete, sklenici s obsahem občas protřepejte. Nechejte louhovat po dobu několika týdnů, zhruba měsíc. Následně přeceďte a tekutinu přelijte do dobře označené lahve. Uchovejte v temnu.

Jak tinkturu využít?

Nachystanou tinkturu používejte zevně a to jako obklad. Jednoduše namočte plátěný kus hadru do tinktury, přiložte na postižené místo, překryjte něčím, co tekutinu nepropustí a zafixujte třeba obinadlem nebo ručníkem. Na místě byste obklad měli mít několik hodin, poté ho obměňte. Dá se samozřejmě využít i aplikace na noc. Účinky tinktury jsou u každého rozdílné. Někdo začne pociťovat úlevu po pár týdnech, někdo až po delší době. Po měsíci si od obkladů každopádně na několik dnů odpočiňte a co je hlavní – nezapomínejte pokožku po obkladech ošetřovat z důvodu vysušování kůže vlivem alkoholu.

Pozor!

Tinkturu rozhodně skladujte mimo dosah dětí a označte ji viditelným varovným nápisem, například POZOR JED.

