Znáte dobře muškátový oříšek nebo jej používáte jen výjimečně? Je to samozřejmě koření, které se dá přidat do ledasčeho, ale možná vás překvapí, že pomáhá i při nespavosti. Teplé mléko na lepší usínání nepřipravujte s medem, ale s muškátovým oříškem!

Tajemství muškátového oříšku

Umíte používat muškátový oříšek nebo byste těžko hledali k čemu by se vám hodil? V kuchyni bychom snad věděli, a když si to nepamatujeme sami, recepty nám připomenou, že se hodí především do mas, ale také do vydatných zeleninových polévek. Mnozí ale netuší, jak je použít pro naše zdraví.

Myslíte, že byste věděli, nač jej použít? Porovnejte vlastní znalosti s povídáním Dity Oškerové v tomto příspěvku z YouTube kanálu TV Nova.

Zdroj: Youtube

Muškátový oříšek pro vaše zdraví

Vaření je jedna věc, ale co udělá muškátový oříšek s tělem? Jako všechno, co jíme, také bylinky, koření a další potraviny umí podpořit funkce toho či onoho v našem organismu. Jednou z nevětších předností muškátového oříšku je vysoký obsah antioxidantů, které chrání buňky před poškozením a tím předchází chronickým onemocněním.

Důležité je i to, že muškátový oříšek obsahuje protizánětlivé látky, které zase mohou zásadně ovlivnit či odvrátit onemocnění kardiovaskulárního systému, diabetu nebo zánětu kloubů, které patří k velmi nepříjemným zdravotním problémům, nicméně tyto protizánětlivé látky jistě fungují i na mnohá méně významná zánětlivá onemocnění celého organizmu.

Zároveň působí muškátový oříšek i antibakteriálně. Především se osvědčil v boji s bakteriemi, které se vyskytují v ústech a způsobují kazivost zubů či onemocnění dásní.

Nedivte se proto, že se výtažek z muškátového oříšku objevuje i v některých přírodnějších pastách na zuby nebo ústní vodě. Nicméně jsou tyto látky účinné i proti streptokoku nebo E. Coli, které dokáží v těle napáchat velké škody.

close info Sea Wave / Shutterstock zoom_in Muškátový oříšek stačí přidávat po špetkách.

Proč vyzkoušet muškátový oříšek s mlékem?

Působení muškátového oříšku se však neubrání ani vaše mysl. Podporuje totiž dobrou náladu, a dokonce i při úzkosti a depresích vám může pomoci. Zároveň je čaj nebo mléko s čerstvě nastrouhaným muškátovým oříškem vynikajícím domácím přípravkem, který pomáhá při nespavosti a problémech s usínáním.

Ideální je užívání jedné čajové lžičky čerstvě pomletého nebo nastrouhaného oříšku společně s horkou vodou ve formě čaje, případně s teplým mlékem. V tomto množství se nemusíte bát ani dlouhodobého užívání či předávkování, které se projevuje bolestmi hlavy nebo pocitem sucha v ústech.

Máte-li problémy se spánkem, doporučuje se začít užívat menší množství a postupně jej zvyšovat podle potřeby až na zmíněnou lžičku denně před spaním. Rozhodně však podpořte účinkování čaje či mléka omezením kofeinu v pozdních odpoledních hodinách a zavedením rutiny, která vám pomůže před spaním ke zklidnění.

Muškátový oříšek může nicméně ovlivnit účinky jiných léčiv, protože ovlivňuje metabolické procesy v játrech. Proto užívání raději konzultujte s lékařem.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, healthline.com