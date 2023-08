Proč si naše babičky klouby obalovaly listy muškátů? Měli byste to dělat taky

Milujete muškáty? Když už je pěstujete rádi, zvolte ty léčivé. Některé druhy mají totiž listy s účinky, které dokáží hojit zánět a poradí si i s dalšími zdravotními nesnázemi.

Pokud si každoročně zdobíte okna svého domu truhlíky s muškáty, zkuste si někdy vysadit druhy, které vám pomohou s vaším zdravím a bonusem vám bude velice příjemná vůně.

Co všechno dokáže muškát pro naše zdraví? Podívejte se na následující video:

Není muškát jako muškát

Převážná část muškátů je původem z jižní Afriky a u nás se jejich druhy pěstují nejčastěji. Jsou sice nádherné, ale pouze okrasné. Pokud si však pořídíte muškáty vonné, můžete využít i jejich léčivých účinků. Dokonce je lze využít i k dochucení a ozdobě pokrmů, jež jejich silice nádherně provoní. Již Herbář léčivých rostlin od autorů J. Janči a J. A. Zentricha uvádí vonné pelargonie jako léčivku, která hravě vyléčí nejrůznější zdravotní obtíže.

Vonný muškát Pelargonium sidoides Zdroj: shutterstock.com

Pro vonné listy se muškáty pěstují zejména ve Francii, například druhy Pelargonium graveolens, Pelargonium sidoides či Pelargonium odoratissimum. A to dokonce ve velkém na plantážích, protože obsažený geraniový olej se využívá v kosmetickém průmyslu pro parfémování voňavek, mýdel a krémů. Oba druhy lze s přehledem pěstovat i v našich podmínkách, a to nejen venku, ale i doma jako pokojovou rostlinu. A co všechno jejich listy dokážou?

Léčí záněty

Listy léčivých muškátů mají silně protizánětlivé účinky, a proto vám uleví při mnoha nepříjemných zánětech v těle. Stejně tak mají antibakteriální vlastnosti, které zabíjejí stafylokoky vyvolávající zánětlivé onemocnění. Perfektně je tedy můžete využít jako ulevující obklad na bolavé klouby a při revmatu, také na kožní záněty, opary, ale i záněty středního ucha. Stačí, když jej lehce polámete, trochu vyždímáte šťávu a srolujete ho do ruličky, kterou si na noc dáte do bolavého ucha.

Uleví při nachlazení

Pokud vás trápí rýma a kašel a necítíte se zrovna ve své kůži, udělejte si léčivý odvar z muškátových listů. Do 1 l dejte 1 hrstku listů a 10 minut povařte na mírném stupni plotýnky. Nechte odvar zchladnout a používejte ho k pravidelnému kloktání. Uvidíte, že vám bude brzy podstatně lépe. Odvar lze využít i jako účinné nosní kapky.

Bolest zubů

Jestliže vás zaskočil bolavý zub, můžete najít úlevu také v muškátovém listí. Stačí jej pravidelně přikládat na postižené místo a před použitím ho můžete lehce pomačkat, aby se k bolavé oblasti dostaly dříve účinné látky.

Vonný muškát Pelargonium odoratissimum Zdroj: shutterstock.com

Krevní tlak

V případě, že vám „skáče“ tlak, přikládejte si pravidelně lehce rozmělněny list do oblasti vnitřního zápěstí. Vaše hodnoty budou časem jistě vyrovnanější.

Ekzémy a vyrážky

Pokud vás často trápí nějaké kožní potíže a ekzémy, potírejte si postižená místa odvarem s muškátových listů, anebo rovnou jejich čerstvou šťávou. Místa se brzy zklidní a dříve vyléčí.

Nejnovější epizodu podcastu iReceptář do ucha si poslechněte přímo ZDE:

Zdroje: www.magazinzahrada.cz, www.lifee.cz, www.styl.instory.cz, www.celostnimedicina.cz