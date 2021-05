Víte, proč byste nikdy neměli mýt vejce pod tekoucí vodou?

Čerstvá slepičí vejce z farmy se výrazně liší od těch, která koupíte v obchodech. Ty totiž většinou zásobují velkochovy, jež se zaměřují na kvantitu než na kvalitu. Zlaté žloutky, vynikající chuť a silnější skořápky čerstvých vajec z farmy však láká více a více zákazníků. Bohužel jsou někdy znečištěna trusem a přilepeným peřím. Jak je správně očistit? A proč byste je nikdy neměli mýt pod tekoucí vodou?

Jsme naučení, že potraviny jako ovoce a zelenina se musí před konzumací umýt pod tekoucí vodou. Jen tak odstraníme nečistoty a část chemikálií. Vize čisté ledničky také láká k umytí vajec, jež jsou mírně znečištěna. To však není dobrý nápad. Mohlo by se vyplnit staré přísloví, že „za dobrotu, na žebrotu". Tedy, že byste sice měli čisté vajíčko, ale mohli byste se nakazit salmonelózou a podobnými nemocemi.

Jak poznat čerstvá vejce

Původ vajec poznáte již v obchodě, stačí se podívat na červené razítko na skořápce Zdroj: Starstuff / Shutterstock.com

Původ vajec poznáte již v obchodě, stačí se podívat na červené razítko na skořápce. První číslo kódu říká, jak byla slepice, která snesla vajíčko, chována. 3 je chov klecový, kde se slepice pohybuje na prostoru o velikosti papíru A4, 2 je chov podestýlkový, ale stále nehumánní, jelikož jsou slepice chovány ve velkých halách, většinou bez oken, kde žije tisíce jedinců a 1 ukazuje, že vejce snesla slepice z venkovního volného výběhu. Nula naznačuje, že produkt pochází z ekologického hospodářství. Následující dvě písmena označují krajinu původu a poslední sérií číslic je registrační číslo hospodářství.

Jak vejce skladovat

Vejce uložené do drátěného košíku Zdroj: Nitr / Shutterstock.com

Vejce uložené do drátěného košíku, který je zavěšený nad pracovní linkou, vypadají velice esteticky. Do košíku však vkládejte pouze neumytá čerstvá vejce těsně před použitím. Nejlepší je skladovat vejce ve střední části lednice, a ne ve dvířkách, kde jsou na ně již přichystané úložné prostory. Proč? Jelikož vejce potřebují stálou teplotu. Kvůli častému otevírání jsou potraviny na dveřích od ledničky prvními, které zasáhne teplejší vzduch.

Proč vejce neumývat?

Tělo slepice během snášení nanese na vajíčko přirozený ochranný povlak, známý jako „vaječný květ“. Z vědeckého hlediska je vaječná kutikula vrstva bílkovin, která pokrývá povrch vajíčka a účinně utěsňuje jinak porézní skořápku. Jak vysvětluje University of Edinburgh „kutikula brání bakteriím ve vstupu do vajíčka a tvoří první linii obrany proti infekci.“ Je to vrozený způsob, jak slepice chrání svá kuřata během vývoje uvnitř oplodněného vajíčka. Květ také pomáhá udržovat neoplodněná vajíčka déle čerstvá. Brání jak ztrátě vlhkosti, tak i kontaminaci. Pokud se vejce umyje buď pod tekoucí vodou, či ponořením do misky, tato ochrana bude odstraněna. Přes skořápku se pak mohou dostat různé patogeny, které nemusí udělat dobře našemu zažívání.

Jak umývají vejce velkochovy?

Ve velkochovech se k dekontaminaci skořápky používá štětec otáčející se na dopravníku. Následně se vejce přesune do sušičky, kde stráví 10-20 vteřin. Některé velkochovy také používají metodu pasterizace suchým vzduchem.

Jak vejce očistit?

Nejlepším způsobem, jak očistit špinavá vejce, je tzv. metodou na sucho. Stačí vzít novou houbičku na umývání nádobí a drsnější stranou vajíčko očistěte. Dejte si však pozor, abyste ho nerozbili. K očistění stačí jen pár krátkých a rychlých pohybů. Ještě lepší je použít hadřík vyrobený například ze starého trička. S vajíčkem sice strávíte více času, budete mít však jistotu, že jste jeho povrch nenarušili. Hadr pak můžete vyhodit nebo, pro opakované použití, vyprat a vydezinfikovat. Pokud vám nevadí trochu experimentovat, zaschlý materiál na vejci můžete odstranit pomocí teplého octu. Hadřík namočte do octu a vyčistěte. Další možností je použít jedlý olej.

Zdroje: dk.upce.cz, www.bezpecnostpotravin.cz a chalupari-zahradkari.cz