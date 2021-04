Chyby při mytí vlasů, které jsme se naučili v dětství, a stále je opakujeme

Většina lidí si neumí umýt správně vlasy. Pokud nejste zastánci "no poo" trendu, tedy bezšamponové metody mytí vlasů, vlasy opečováváte minimálně jedenkrát týdně. Aby však byly společně s pokožkou hlavy zdravé, je třeba dodržovat jednoduchá pravidla. Zapomeňte na předsudky, které se tradovaly za našeho dětství, typu: Časté mytí vlasům škodí, šampón musíme nanášet dvakrát, čím teplejší voda, tím lépe vlasy odmastí.

Vyberte si správný šampon

První chybu děláme již při nákupu produktů. Místo toho, abyste si vybrali šampon pro váš typ vlasů, vyberte si ten, který odpovídá vaší struktuře. Tedy buď na jemné, střední, hrubé, nebo africké vlasy. Jaký vlas máte? Zeptejte se vašeho kadeřníka nebo si udělejte jednoduchý test na stránkách Vlasové akademie (Zdroj: akademie.inhair.cz)

Nepoužívejte příliš horkou vodu

Taky se vám stalo, že na vás kadeřnice při namáčení hlavy pustila na první pocit až moc vlažnou vodu? Věděla, co dělá. Pokožce hlavy totiž vysoké teploty nedělají dobře. Voda by měla mít kolem 37 °C a po několika vteřinách by vám měla být příjemná. Zabráníte tak zbytečnému vysušování jak pokožky, tak vlasů.

Může vás zajímat Zdraví Domácí masky na vlasy: Rychlá, levná a účinná péče o vlasy 7 Zdraví Vlasy krásné a lesklé jako od kadeřníka: Domácí péče se skvělým výsledkem

Umýt stačí jen jednou

Dlouho se doporučovalo, že se mají vlasy umýt šamponem dvakrát. To je však zbytečné, protože se většina nečistot spláchne již při prvním umytí. Tomu tedy věnujte alespoň minutu. Poté je již čas nanést šampon. Nejdříve ho rozetřete v dlaních a poté rovnoměrně aplikujte na pokožku hlavy. Začněte od vrchu a kolem uší pokračujte k temenu. Volně spuštěné vlasy nemusíte cíleně šamponem umývat, zbytečně byste si konečky vysušili. Při oplachování udělá zbytek šamponu službu za vás.

Ke správné péči o vlasy patří i nanášení kondicionéru na vlhké, nikoli mokré vlasy. Vlas se tak lépe zavře. Zdroj: New Africa / shutterstock.com

Drbání si nechte na jindy

Při mytí hlavy se vyhněte typickému drbání pokožky hlavy nehty. Šampon je tak účinný, že mastnotu dokáže rozpustit i bez mechanické pomoci. Také při oplachování stačí vlasy postupně nadzvedávat. Oplachujte tak dlouho, dokud nezmizí veškerý šampon.

Další „drbací prohřešek" často opakujeme při vysoušení vlasů. Vzpomeňme si na jemné ruce kadeřníků, které ručník přiloží k vlasům a přebytečnou vodu do nich vymačkávají. Zkuste si na salón zahrát i doma. Vyhnete se tak nepříjemnému zacuchání vlasů či jejich zlomení.

Kondicionér patří do vlhkých, ne mokrých vlasů

Že vám mezi umytím a vysoušením chyběl ještě jeden krok? Ano, většina z nás aplikuje ihned po umytí kondicionér s dobrým pocitem, že vlasům dodáváme potřebné živiny. Kadeřníci však doporučují nejdříve vlasy zbavit přebytečné vody a až poté kondicionér nanést. Šampon totiž strukturu vlasu otevře, aby mohly všechny nečistoty odejít. Kondicionér je tím posledním krokem, který zase vlas uzavře. S přebytečnou vodou by se však dostatečně nevstřebal. Kondicionér tedy naneste od střední délky až ke konečkům a nechte působit alespoň půl minuty. Poté důkladně opláchněte a opět opatrně vlasy vysušte. (Zdroj: www.healthyway.com)

Vsaďte na přírodu

Ještě naše prababičky nosily dlouhé vlasy spletené do silných copů až do pozdního věku. Znaly totiž úžasný trik, jak si je, společně s pokožkou hlavy, zachovat zdravé. Používaly odvar z heřmánku. Ten pomáhá proti nadměrnému maštění vlasů, při narušení struktury, proti křehkosti, vypadávání a dokonce také zesvětluje. Uvařte si odvar v poměru 1:1 (bylinky a voda), zceďte, nechte vychladnout a 1-2x týdně si jím vlasy polévejte. Odvar si také můžete jemnými pohyby vmasírovat do pokožky hlavy. Neoplachujte. (Zdroj: megapolis-salon.ru)