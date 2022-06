Proč nikdy nechodit spát s mokrými vlasy?

Říká se, že vlasy jsou korunou krásy, a proto byste se o ně měli starat co nejlépe. Jednou ze zásadních chyb je mytí vlasů před spaním. Právě tento zlozvyk vám může způsobit celou řadu nepříjemností.

Správná péče o vlasy je naprosto zásadní. Jak se o ně staráte, než jdete spát? Máte dojem, že máte málo času a narychlo si je občas ještě umyjete? Nestíháte je ani rozčesat a necháváte úpravu až na ráno? Okamžitě s tím přestaňte.

Vždy je totiž nutné vlasy ještě před ulehnutím řádně vysušit. Vlas, který není úplně uzavřený, je totiž mnohem náchylnější k poškození a během spánku se tření a nevhodnému tlaku na vlasy prostě nevyhnete. Nejenže se vlasy začnou mnohem více třepit, ale jejich úprava bude po ránu mnohem náročnější. Čemu všemu se s mokrými vlasy na noc vystavujete?

Dejte stopku lámavým vlasům

Když už má člověk tendenci k lámavým vlasům, snaží se o ně většinou pečovat všemi možnými ošetřujícími prostředky, ale chodí spát s mokrými vlasy. Že je problém právě v tomto zvyku, moc lidí bohužel nenapadne. A právě tento jev je největší zlo pro lámavost. Jakmile si lehnete na polštář, mokré vlasy nemohou dýchat a nemají žádnou šanci dokonale proschnout, což způsobuje jejich nezdravou křehkost a lámání.

Neodkládejte sušení vlasů na ráno a před spaním vlasy důkladně vyfénujte. Zdroj: shutterstock.com

Ranní rozcuchané afro je nezvladatelné

Neodkládejte ušení vlasů na ráno. Vlasy budete mít ráno nejen slepené, ale nepůjdou vám ani rozčesat. A trhání hřebenem vlasům také vůbec neprospívá. V normálním případě by mělo česání vlasy pohladit.

Hlavně žádná gumička do vlasů

Znáte pocit bolavých vlasů? Jakmile máte vlasy delší dobu stažené do culíku, přichází bolest vlasové pokožky, na kterou působí tlak gumičky. Snadno se může objevit i bolest hlavy, takže se moc dobře nevyspíte. Kromě toho se mohou ohlásit i bolesti svalů či kloubů. Důvod je prostý, protože voda při mytí vlasů ochladí hlavu a zbytek těla má vyšší teplotu. Kvůli tomu nedochází k dostatečnému prokrvení mozku, což způsobuje všechny popsané nesnáze.

Vyhněte se nepříjemnému svědění a lupům

Jakmile budete chodit spát s mokrými vlasy dlouhodobě, ozve se voláním o pomoc i vlasová pokožka. Bude vysušená a začne vás nepříjemně svědit. A navíc je to přesně cesta k tomu, že se kůže začne olupovat a budou vás trápit nevzhledné lupy. Samozřejmě vás nemine ani to, že budou vaše vlasy mnohem více mastné a splihlé. Nezapomeňte také na to, že v mokrých vlasech na polštáři se často snadněji množí i všemožné bakterie.

Vlasy potřebují čas na vysušení

Myjte si vždy vlasy v dobu, kdy víte, že vám budou moci přirozeně uschnout. Nejlepší je sušení přirozenou cestou, ale použít můžete i šetrný ionizační fén. Jen to nepřehánějte s teplotou, vlasy totiž horký vzduch nesnášejí.

Převlékněte polštář do hedvábí nebo saténu. Oba tyto materiály jsou lepší variantou nejen pro vaši pokožku, ale také pro vlasy. Zdroj: shutterstock.com

Co byste měli před spaním pro vlasy udělat

Převlékněte polštář do hedvábí nebo saténu. Oba tyto materiály jsou nejlepší variantou nejen pro vaši pokožku, ale také pro vlasy. Jestli máte povlečení bavlněné, měli byste vědět, že tento druh tkaniny zbavuje vaše vlasy vlhkosti a ty pak mají tendenci stávat se drsnějšími.

