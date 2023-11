Svetrů málo nebo moc, boty vám provlhly, ruce promrzly a už je vymalováno! Rýma, nachlazení, čas od času nějaká viróza nebo chřipka , to vše je typické pro chladnější část roku a především nestálé počasí. Naše babičky ale věděly nejen jak si pomoci, ale také jak se preventivně chránit.

Co babičky znaly a my přehlížíme?

Ať už vás trápí rýma jednou za čas nebo dlouhodobě, rozhodně byste měli vyzkoušet i docela obyčejné, ale až překvapivě dobře fungující rady našich babiček. Ty si dokázaly poradit i s jednou jedinou ingrediencí, nad kterou většina z nás ohrnuje nos.

Vyzkoušejte sůl! O používání soli ve formě kloktadla vám prozradí mnohé zajímavé informace také Olivia Gordon z videopříspěvku z YouTube kanálu SciShow.

Zdroj: Youtube

Jak sůl pomáhá při nachlazení?

Sůl je skutečně nesmírně zdraví prospěšná, pokud ji nebudete ve větší míře konzumovat. Kloktání solného roztoku je nejen stará praktika, ale také účinná úleva při bolesti v krku, kterou doporučují lékaři a vědci i dnes. Například studie ze School of Public Health, Shahroud University of Medical Sciences v Íránu z roku 2013 vyzdvihuje používání soli ke kloktání nejen jako prostředek úlevy, ale hlavně pro její preventivní účinky.

Kloktadlo se solí zmírňuje bolest v krku. Při nachlazení a některých bakteriálních infekcích redukuje množství patogenů a působí i preventivně. Díky tomu lze kloktání solného roztoku a proplachování úst doporučit také při problémech v dutině ústní čili zánětech i kazech zubů, dásní či měkkých tkání v ústech. Sůl je se svými mírně dezinfekčními účinky, jednoduchou aplikací i nízkou cenou ideálním pomocníkem, který může významně ulevit i přispět k léčbě.

close info Shutterstock zoom_in Sůl rozhodně nepatří jen do kuchyně. Kloktadlem či výplachem dutin si můžete ulevit při nachlazení i viróze.

Výplachy dutin solným roztokem

A co teprve solné výplachy! Také výplach dutin solným roztokem lze jen doporučit. I když se zdá být vstřikování slané vody do nosu spíš nástrojem mučení, ve skutečnosti to tak není. Štípání a pálení sliznice při vniknutí vody do nosu je způsobené chlórem. Naopak solný roztok je ke sliznici neutrální a nijak ji nedráždí.

V dutinách, který se nachází v celé obličejové části lebky, se přirozeně vyskytují hleny, které mohou dutiny ucpat a zneprůchodnit, ale také se zde mohou kumulovat alergeny. Solný roztok je proto vynikající prevencí, ale i prostředkem úlevy při akutních rýmách ať už z nachlazení nebo alergického původu.

Solný roztok na kloktání i výplach nosu se připravuje stejným způsobem. Do jednoho hrnku převařené vody přidejte půl kávové lžičky soli. Konkrétně na 250 ml vody počítejte s 2,5 g soli. Sůl ve vodě dobře rozmíchejte a ještě vlažný roztok používejte jednou až dvakrát denně.

Zdroje: pharmeasy.in, ncbi.nlm.nih.gov, healthline.com