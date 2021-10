Nápoj ze zázvoru, citronu a pepře zvládne to, co nezvládnu prostředky z lékárny

Babí léto nám dalo vale a pomalu nastupuje sychravé podzimní počasí. Slunce nás obdaří svými teplými paprsky už jen sem tam. Prostě sezóna kýchání, kašle, bolestí v krku a rýmy je za rohem. Máme pro vás pár rad a tipů, jak nachlazení předejít, anebo se z něj rychleji vykurýrovat. Pomůže vám zázvor, pepř a citron.

Podzimní nachlazení známe všichni. Provázejí ho rýma, kašel, únava a někdy i horečka. Právě toto období je typické pro podzimní virózy, kdy se obvykle objeví i chřipkové epidemie.

Zázvor má tradici

Nejen čínská medicína zná zázvor už více než dva tisíce let. Číňané dokonce říkají, že kdo jí tuřín v zimě a zázvor v létě, ten nepotřebuje lékaře. V našich podmínkách si na zázvor většinou vzpomínáme zejména naopak právě v zimě, kdy chceme prohřát tělo a zvýšit jeho obranyschopnost.

Konzumujte zázvorový čaj dvakrát až třikrát denně. Můžete ho popíjet i za studena. Zdroj: profimedia.cz

K nám do Evropy se zázvor dostal s pádem Římské říše, dovezli jej k nám kočovní arabští obchodníci. Stal se velmi oblíbeným už během středověku a společně s pepřem se zařadil mezi nejpoužívanější druhy koření. Jen tak pro zajímavost, v Anglii libra sušeného zázvoru měla kdysi stejnou hodnotu jako jedna ovce. Dnes je naštěstí zázvor mnohem dostupnější, nejen jako dochucovadlo, ale i jako přírodní léčivo. A u mnoha lidí je opravdu oblíbený.

Zázračné účinky zázvoru na lidský organismus

Má antibakteriální a protizánětlivé účinky

Pomáhá při žaludečních, cestovních a těhotenských nevolnostech

Snižuje cholesterol

Zlepšuje krevní oběh a prokrvení končetin

Podporuje redukci váhy

Léčí chřipku a rýmu

Upravuje vysokou hladinu cukru v krvi

Zlepšuje vstřebávání živin do našeho těla

Podporuje správný chod metabolismu.

Ulevuje od dýchacích obtíží

Dejte si pozor na neléčený zánět

Když už je řeč o nachlazení, tak hlen je normální a průvodní jev. Jestliže se neléčí, může vést k závažným zdravotním problémům, jako je nepříjemné ucpání dýchacích cest. Proto je nutné sebemenší infekce nezanedbávat.

Dejte si s chutí zázvorový čaj

Co budete potřebovat? Asi 6 až 7 kousků zázvoru, vodu, trošku citronové šťávy a půl lžičky černého pepře. Asi dva šálky vody nalijte do hrnce a přiveďte ji k varu. Jakmile se voda začne vařit, přidejte zázvor a pepř. Následně vše povařte po dobu 10 až 20 minut. Potom dejte směs stranou a nechte ji vychladnout. Jakmile nápoj zchladne na poživatelnou teplotu, přidejte citronovou šťávu. Konzumujte čaj dvakrát až třikrát denně. Můžete ho popíjet i za studena.

Vsaďte i na kurkumu se solí

Vezměte 1 lžičku kurkumy a dejte ji do sklenice teplé vody. Přidejte půl lžičky soli a pak už stačí jen pečlivě vykloktat touto směsí ústa. Pro lepší účinky postup několikrát opakujte. S tímto jednoduchých přírodním lékem se snadno zbavíte přebytečného hlenu a během pár dní se vám značně uleví.

Pepř a rozmarýn jsou při nachlazení nenahraditelnými pomocníky. Zdroj: profimedia.cz

Rozmarýn jako přítel proti nachlazení

4 šálky vody nalijte do hrnce. Do vody přidejte půl lžíce rozmarýnu a půl lžíce kadidla. Přiveďte směs postupně k varu a následně ji odstavte z plotny. Poté dýchejte výpary po dobu deseti minut. Je to sice „síla“, ale touto inhalací se zmírní projevy nachlazení a uleví se vám.

Zdroje: www.idnes.cz, www.babinet.cz, www.vitaminy-a-mineraly.zdrave.cz