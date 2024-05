Jíte hodně citrusů? Pak si dejte pozor na ucpání střev či alergickou reakci. Nejhorší je toto ovoce!

Milujete šťavnaté tropické ovoce? Jezte ho jen v přiměřeném množství! Nadměrná konzumace citrusů u některých jedinců ucpává střeva a způsobuje alergie.

Citrusové plody jako pomeranče, grepy, citrony a mandarinky jsou poměrně oblíbeným ovocem s významným obsahem vitamínů a minerálů. Přestože je toto ovoce zdravé, měli byste ho vždy konzumovat s rozvahou a dát si pozor na některá rizika.

Jaké mají citrusy benefity pro zdraví? Podívejte se na YouTube video na kanálu Dr. Eric Berg DC:

Zdroj: Youtube

Citrusy a zdraví

Citrusové plody rozhodně do zdravého jídelníčku patří. Jsou dokonalým zdrojem vlákniny, vitamínu C, B, a E a také hořčíku, vápníku, fosforu, mědi, železa a draslíku. Jedná se o blahodárné látky, které pozitivně ovlivňují naši imunitu, zdraví kostí a jsou výbornou prevencí neurodegenerativních nemocí jako je například Alzheimerova choroba.

close info Profimedia zoom_in Citrusy jsou skvělým pomocníkem proti oxidačnímu stresu.

Pozor na pomerančový ileus

Po nadměrné konzumaci citrusů, především hořkého pomeranče a grepu, může nastat v těle tzv. pomerančový ileus. Jedná se o ucpání nebo zneprůchodnění střev, které je způsobené nestravitelnými zbytky potravin.

Hořký pomeranč i grep mají totiž tužší dužinu. Zdravotní potíž však může vyvolat i větší počet snědených jadérek. Pomerančový ileus je poměrně vážný zdravotní problém, který je často nutné řešit operativním zákrokem. Pokud je neléčený, hrozí i riziko úmrtí.

Slovo odborníka

„Pomeranče a další citrusové plody jsou zdrojem vitaminů, vlákniny a také tekutin. I když jsou poměrně kalorické, stále jim nelze upřít, že patří mezi zdravé,“ uvádí Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. Zároveň dodává: „Dužina pomeranče se špatně vstřebává a může být příčinou neprůchodnosti trávicího traktu, které se říká pomerančový ileus. Postihuje zejména starší lidi a nejčastěji hrozí u hořkého pomeranče obsahujícího látku synefrin.“

Kdo by se měl vyhnout grepům

Velice obezřetní by měli být na konzumaci grepu, pomela a jejich šťávy všichni, kdo užívají léky na vysoký krevní tlak nebo na snížení hladiny nezdravého cholesterolu. Stejně tak by se tomuto ovoci měli vyhnout i jedinci, kteří užívají léky na snížení imunitní reakce těla a na snížení alergických reakcí. Platí to i pro potravinové doplňky s výtažky z grepových jader.

close info Shutterstock zoom_in Po nadměrné konzumaci citrusů, především hořkého pomeranče a grepu, může nastat v těle tzv. pomerančový ileus.

Příznaky a léčba

Nejprve se zrádný pomerančový ileus projevuje trávicími a vylučovacími potížemi jako je zácpa, nebo naopak průjmem. Ve stolici se může také objevovat krev. Stav je doprovázen také nevolností, zvracením a bolavým nadmutým břichem. Nikdy situaci nepodceňujte a řešte ji s odborným lékařem.

Zdroje: www.prozeny.cz, www.novinky.cz, www.onlyu.cz