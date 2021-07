Co se stane s tělem, když pijeme moc čaje. Může to být nebezpečné

Většina z nás se domnívá, že pití čaje nemůže uškodit a že čaj je zdravější než káva. Tak nám to bylo vždy vtloukáno do hlav – vždyť přece když jsme nemocní, pijeme čaj. Když se přejíme, dáme si zelený čaj. Když se chceme zchladit, dáme si studený čaj. Ono ale příliš moc čaje našemu tělu také neprospívá.

Zdroje: irecept.cz, www.novinky.cz, Jana Malátová, osobní trenérka a výživová poradkyně, léčitel Nikolaj Machek

Co se nám stane s tělem, když budeme pít moc čaje? Na první pohled budeme mít žluté zuby – jako třeba beduíni v Egyptě nebo Indové. Bude se nám hůře usínat a budou nás dokonce i bolet kosti. Pití čaje totiž není pro naše tělo zdaleka tak bezpečné, jak jsme si mysleli. Pravidlem číslo jedna a dvě je: Nikdy čaj nelouhujte zbytečně dlouho. A raději si zajděte do čajovny.

Čaj dehydruje

Černý i zelený čaj obsahují látky, které způsobují našemu tělu dehydrataci a spolu s ní vyplavují z těla důležité vitaminy.

Pití černého čaje je rituál Zdroj: Profimedia

„Pro naše tělo jsou daleko užitečnější čaje bylinkové a ovocné, pokud tedy pominu obyčejnou čistou vodu,“ říká Jana Malátová, osobní trenérka a výživová poradkyně.

„Voda má schopnost na sebe navazovat a následně vylučovat z těla škodliviny. Černý a zelený čaj naopak naše tělo dehydrují úplně stejně, jako káva – mají dehydratující nebo diuretický účinek. Konzumenti hnědých nápojů, jako jsou káva, ale i čaj, často prožívají stav chronické dehydratace, a je to jistě jeden z nejběžnějších příčin únavy a slabosti.“

Čaj nepijme horký a ne hned po jídle

Může se dokonce stát, že pijete-li čaj příliš horký, tedy ihned po jeho zalití, vytryskne vám z nosu krev. Tento zlozvyk totiž může ovlivnit cévy nosohltanu a způsobit tak krvácení. Pravidelná konzumace horkých jídel a nápojů totiž ničí stěny jícnu a popálená místa jsou tak náchylná k dalším vážným onemocněním. Čaj bychom měli konzumovat až při teplotě 50-60 °C.

Dalším problémem pití čaje je anémie, s níž stále častěji bojují nastávající maminky. I proto jsou nápoje s teinem v těhotenství zakázané – respektive nejsou doporučené. Jak jsme již řekli, čaj blokuje vstřebávání železa do lidského těla, proto nám hrozí anémie.

I z toho důvodu by se čaj měl pít nejdříve 20 minut po jídle, jako dělají právě pouštní národy.

Černý čaj má v mnoha kulturách nezastupitelné místo Zdroj: Profimedia

S každým šálkem čaje i sklenku vody

Je tomu tak v lepších restauracích – ke kávě automaticky dostanete sklenku vody. Je to proto, že káva dehydruje. K čaji se s tím ale už tak často nesetkáváme, i když by to mělo být stejnou samozřejmostí. Přestože jsou konzumenti čaje přesvědčeni, že jsou dobře hydratováni, protože neustále pijí, díky diuretickému účinku čaje však naopak tekutinu ztrácejí a konečným důsledkem je dehydratace.

„Pití čtyř a více šálků černého nebo zeleného čaje denně může způsobit nedostatek vitamínů, zvláště vitamínu B1. Navíc užívání nápojů s kofeinem zvyšuje potřebu vitamínu B12. Cítíme se unavení, nervózní, ztrácíme chuť – to jsou zase následky nedostatku vitamínu B1. Může za to tanin, tedy složka čaje, která vitamín B1 nevratně váže, stejně jako železo,“ doplňuje Malátová.

Není jen špatný

Nemyslete si, že čaj je pro nás jen špatný, vždyť právě čaj zelený je znám pro své léčivé vlastnosti. Obsahuje mnoho antioxidantů, posiluje lidský organismus, snižuje hladinu cholesterolu, detoxikuje tělo a bojuje proti zánětům.

I zde – stejně jako skutečně u všeho – platí, že všeho s mírou. Pití čaje (nejen zeleného, ale i ruského, čínského nebo indického) a kávy lidskému organismu škodí, jelikož čaj naše tělo otravuje: Škodlivé látky z čaje vnikají do krevního oběhu a postupně oslabují síly těla i ducha. „Čaj nás sice povzbuzuje, vzrušuje, zrychluje výkon živého stroje a nutí jej k nepřirozené činnosti, což se nám zdá velmi prospěšné, ale to je omyl,“ říká Nikolaj Machek, který se zabývá léčitelstvím. „Čaj odčerpává sílu z nervů a ponechává je pak značně oslabené. Takže když čaj nepijeme, cítíme se unavení, ochablí a bez energie. Funguje to trochu jako droga. Když je organismus už úplně vysílený a potřebuje odpočinek, tu ho požitý čaj nutí a povzbuzuje k neobvyklé a nepřirozené činnosti, čímž oslabuje jeho výkonnost a vytrvalost. Organismus takto vyčerpá své síly mnohem dříve.“

Jak poznáme, že je toho moc?

Pokud cestujete, tak jako já, a setkáváte se s lidmi napříč všemi kontinenty, pak jste si jistě všili, že zejména v asijských a afrických zemí s teplým podnebím se čaj pije neustále. Mezi bohatými i chudými. Pokožka těchto lidí bývá i navzdory klimatu často bledá a bez života. Čaj totiž – stejně jako káva – nedodává tělu výživu.

„Druhotným účinkem pití čaje jsou bolesti hlavy, nespavost, zvýšený tlukot srdce, poruchy trávení, nervová slabost a třeba i žluté zuby. V silném černém čaji je vysoká koncentrace fluoru, který při nadměrném požívání ničí sloučeniny vápníku v lidském těle, což může mít hned několik negativních následků,“ doplňuje Machek.

Pokud tedy pijeme moc čaje, naše kostní tkáň se opotřebovává, trpí naše zubní sklovina, žloutnou a kazí se zuby. Navíc stoupá riziko vzniku skeletální flourózy a osteoporózy, protože kosti měknou a stávají se křehkými.

„Podívejte se do svého šálku s čajem. Pokud je bílý, často uvidíte na jeho stěnách hnědé zabarvení. A tehdy byste měli čaj již vylít, protože stejné zbarvení pak dostanou i vaše zuby. Nejčastěji se tak stane u levných sáčkových čajů, které obsahují více barviv a jsou vyrobeny z ne tak kvalitních čajových lístků. Já osobně chodím raději do vyzkoušených čajoven.“

Pokud jste tedy své hosty vítali větou: “Nedáš si šálek čaje?” (popřípadě kávy), možná byste se měli zamyslet nad tím, proč naši předkové vítali hosty jen džbánkem vody a krajícem chleba se solí.