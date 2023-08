Červené víno a mírná nadváha mohou odvrátit Alzheimera, tvrdí vědci

Trápí vás rodinná anamnéza? Obáváte se demence nebo Alzheimerovy choroby? Věda pomalu odkrývá nejen mechanismy onemocnění, ale také to, kdo k němu tíhne a kdo ne. Některé výsledky sledování jsou až zarážející. Například ty o červeném vínu a nadváze.

Demence, Alzheimer a kognitivní funkce

Jak je to možné, že popíjení vína a pár kilo na víc jsou najednou vhodné? Nic není černobílé a platí to nejen o takových onemocněních jako je Alzheimer. S tímto onemocněním si vědci nevěděli rady dlouhá léta. Klasickým příznakem onemocnění je demence, která je z absolutní většiny symptomem právě Alzheimerovy choroby. Mezi těmito problémy je proto téměř rovnítko, stejně tak jako by mohlo být k poklesu kognitivních funkcí. Tyto problémy jednoduše jdou ruku v ruce.

Odborníci se zabývají různými typy léčiv již dlouhá léta a samozřejmě neustále studují rozdíly mezi populací. Z informací o pacientech selektují společné znaky, aby rozpoznali míru rizika ohrožení lidí s konkrétními návyky či jinými charakteristikami.

Jak spolu souvisí demence a červené víno?

Červené víno je obecně považováno za alkohol s poměrně zajímavými zdravotními účinky. Také profesor Šamánek si to myslí a na toto téma hovořil i s Markem Ebenem:

Na co se přišlo? Například se zdá, že i přes obecnou škodlivost alkoholu, konzumace mírného množství je skutečně prospěšná a oddaluje nástup nemoci o 23 %. Nicméně množství je v tomto případě klíčové.

Pokud jde o druh nápoje, doporučuje se především červené víno, které je už léta považované za nezdravější typ alkoholického nápoje, a to především díky obsahu resveratrolu. Ten podporuje zdraví nejen mozku, ale i srdce a cév, působí proti bolesti, má také protirakovinné účinky.

Vztah nadváhy k demenci je složitý. Zdroj: shutterstock

Nadváha jako riziko Alzhemerovy choroby

Jak je to s nadváhou a Alzheimerovou chorobou? Některé zdroje uvádějí, že mírná nadváha je skutečně k něčemu dobrá. Ti, kteří měli ve věku mezi 20 a 60 lety spíš vyšší váhu, respektive okolo BMI 40, také měli v porovnání s lidmi s ideálním BMI o 29 % nižší riziko výskytu Alzheimera. Vyloženě hubení lidé na tom byly nejhůř. Bylo zjištěno, že u příliš hubených dospělých, kteří měli BMI nižší než mezi 20. až 60. rokem života, bylo riziko výskytu demence vyšší o více než 30 %.

Jenže výsledky různých studií jsou smíšené a vzájemně si odporují. Proto pozor! Existuje celá řada dalších studií, které tvrdí přesný opak nebo vypichují, že riziko vzniku demence nelze spojovat pouze s BMI, ale mnoha dalšími faktory, které mohou rapidně zamíchat kartami.

To je také závěr studie „Vliv indexu tělesné hmotnosti v dospělosti na riziko demence v závislosti na věku: kohortová studie s genetickým přístupem“ uveřejněné v odborném časpopise BMC medicine v roce 2020. Zatím tedy víme jistě jen to, že je to problém mnohem složitější, který bude třeba dále intenzivně zkoumat.

