Některé kávy obsahují jedovaté látky: Víte, co pijete?

Život bez kávy si většina lidí nedokáže ani představit. Někdo holduje kvalitě a dává přednost čerstvě namleté zrnkové kávě, jiní si pochutnají i na instantní. Jak je to s kávou a škodlivinami? Může nás něco ohrozit?

Životabudič v podobě kafe do sebe každý druhý člověk hrne „pod tlakem“, jelikož by bez ranního šálku nebyl schopen žádné větší akce, natož práce! Lidé si ale dávají kávu i jako společenskou záležitost nebo si udělají odpolední pohodičku po obědě. Ať to máte jakkoliv, něco si o ní přečtěte.

Káva

Nápoj z upražených a namletých kávových semen ucítíte na sto honů, tak silné aroma káva má. Nejrozšířenější je druh arabica plus robusta a nejčastěji se dováží z Brazílie, Kolumbie nebo Indonésie. Kávovník, ze kterého se kávová semena získávají, pochází nejpravděpodobněji z Etiopie. První zmínka o kávovníku pochází už ze 6. století, kdy Etiopané zrna z počátku přežvykovali. U nás bychom se vydat do kavárny mohli až v roce 1702 a to do Brna. O cirka deset let později bychom kavárnu mohli navštívit i v Praze.

Šidí se všechno

V dnešní době, kdy firmy chtějí vydělávat obrovské peníze a nic jiného je vlastně nezajímá, se setkáváme s opravdu nekvalitním zbožím a potravinami. Někteří „pouze“ šidí všelijakými náhražkami, ale najdou se i tací, kteří si už zahrávají s lidským zdravím. Jako náhražky kávy se nejčastěji využívají kávové slupky, ale i čekanka, fíky, slad nebo cukr. Ošizené kávy mají velice rozdílné procento náhražek, jedná se o jejich obsah v rozezí od 5 do 80%! Jsou ale i látky, které se do potravin nikterak uměle nedodávají, a přesto se v nich nacházejí (vzniknou například při zpracování). Jde třeba o furan a akrylamid.

Akrylamid

V běžných podmínkách se jedná o bílou krystalickou látku bez zápachu. Obsah této látky se v potravinách začal hlídat až po roce 2002, kdy se její vysoký výskyt zjistil v cereáliích či smažených chipsech. Akrylamid vznikne jednoduše i u vás doma při tepelné úpravě potravin s obsahem škrobu. Stačí smažit, pražit nebo péct a je to. Zatím se u akrylamidu neurčila nejvyšší bezpečná dávka. V těle se vstřebává do trávicího ústrojí a přechází do všech orgánů. Tato látka se rozsáhle metabolizuje, zejména na glycidamid, který je spolu s akrylamidem veden jako látka poškozující DNA, i možnost karcinogeneze. Kávová zrna arabica obecně obsahují méně akrylamidu než robusta.

Furan

Ve třetině testovaných vzorcích kávy byl odhalen furan. Není se čemu divit, protože vzniká v kávových zrnech během pražení. V kávě pražené se vyskytují furany v množství několika miligramů na kilogram, v kávových nápojích pak pouze několik mikrogramů na jeden kilogram váhy. Jaké množství vypijete, záleží i na způsobu přípravy. Nejvíce si furanu „dopřejete“ z plně automatických profi kávovarů z mleté kávy, naopak nejméně pak u běžných domácích zařízení. Tvrdí se, že pokud kávu před konzumací promícháte, furan vytěká.

Furan je bezbarvá těkavá látka, která zapáchá jako chloroform. Vzniká při tepelném zpracování určitých potravin obsahujících vitamín C, mastné kyseliny nebo cukry. Furan je považován za možný karcinogen.

