Co se stane s vaším tělem, když sníte naklíčené brambory

Začali vám klíčit brambory? Měli byste zpozornět! Jejich konzumace může být pro vaše tělo nebezpečnou zátěží. Naklíčené brambory obsahují toxický jed zvaný solanin, který dokáže člověku pořádně uškodit.

Naklíčené brambory mohou být stejně toxické jako zelené hlízy. Solanin, který je v takových bramborách obsažen, slouží k jejich přirozené obraně proti škůdcům. S blížícím se jarem brambory začínají klíčit díky světlu a oteplování. Ujistěte se proto, zda je skladujete správně. Může to být zásadní chyba, která se potom projeví na vašem zdraví.

Skladujete brambory správně?

Jak skladovat brambory, aby nevyklíčily, můžete vidět ve videu:

Brambory byste v první řadě měli uchovávat ve tmě na chladném místě do 4 °C, a proto se rozhodně nehodí do lednice. Na skladování brambor nejlépe poslouží sklep. Pokud chcete mít brambory v kuchyni, tak vám tmavé místo zajistí papírový pytlík. Abyste zamezili klíčení, umístěte do jejich blízkosti dřevěné uhlí. Pokud nemáte brambory uloženy ve sklepě, raději je kupujte po menším množstvím častěji, čímž se vyvarujete případného naklíčení.

Solanin vede k otravě

Nemusíte se bát, že by vás porce naklíčených brambor zabila. Buďte ale s konzumací obezřetní, jelikož ve větším množství dokážou tělo mírně přiotrávit, což potvrzují i vědecké studie. Malé děti a ženy v těhotenství by je jíst raději vůbec neměli, protože tam otrava už opravdu hrozí. Ta se projevuje zvracením, průjmem, křečemi v břiše, neklidem, halucinacemi, zvýšením teploty, anebo naopak snížením krevního tlaku.

Jedovatý toxin solanin se nejvíc nachází v klíčkách a jejich okolí. Zdroj: Shutterstock

Škodlivé dopady na zdraví

Další negativní následky toxinů v bramborách mohou postihovat nervovou soustavu, kde naruší funkci buněčných membrán. Tyto glykoalkaloidy se usazují také v játrech, ledvinách a plicích. Uvolňují se pak hlavně při zátěži organismu v případě onemocnění, hladovění nebo těhotenství. Častá konzumace brambor může vést také k bolestem kloubů a revmatismu.

Naklíčené brambory upravte

Mírně naklíčené brambory můžete klasicky uvařit, jen je předem musíte oloupat a odstranit veškeré klíčky. Tepelnou úpravou se sníží obsah škodlivých látek, které brambory obsahují. Oplachem nakrájených kousků lze také eliminovat určité množství toxinů. Pokud se vám bude zdát, že je chuť brambor pozměněná, pak je raději vůbec nejezte.

Naklíčené brambory nikdy nejezte neoškrábané. Zdroj: profimedia.cz

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, jimejinak.cz, prima-receptar.cz, kupi.cz