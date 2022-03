Ořechy a semínka namočte do vody: Jsou pak něco jako zdravotní zázrak

Pouhá hrstka ořechů či semen denně má velmi pozitivní vliv na lidský organismus. Obsahují nejen zdravé tuky, ale i velkou porci vlákniny, minerálů, antioxidantů a mnoho dalších prospěšných látek. Chcete je využít naplno? Nepodceňujte jejich namáčení.

Proč se doporučuje jíst ořechy? Poskytují nám zdravé tuky, a to stejně jako veškerá semínka. V podstatě jsou komplexním zdrojem zdravých tuků, kyselin a v neposlední řadě i bílkovin. Obsahují významné omega-3 mastné kyseliny, které jsou důležité pro správnou funkci mozku. A navíc? Pravidelná konzumace prospěje vaší pleti, nehtům i vlasům. A v případě, že vás často honí mlsná, nebude vás obtěžovat častá chuť na sladké.

Ořechy jsou lék

Odborníci doporučují zařadit konzumaci této dobroty do pravidelného stravovacího režimu, a to dětem, seniorům, těhotným ženám nebo osobám v režimu redukční diety. Blahodárný vliv mají při rekonvalescencích kardiovaskulárních chorob, zvýšeném cholesterolu nebo při cukrovce. Mnohé studie dokonce doporučují konzumaci ořechů jako prevenci před onkologickým onemocněním.

Všechny tyto benefity jsou výborné, ale vědci dokázali, že před konzumací je důležitá samotná aktivace ořechů a semen, která ještě podtrhne jejich pozitivní účinky a umožní tělu semena lépe strávit. Jejich chuť se přitom vůbec nemění. Naopak chutnají mnohem lépe.

Oživte sílu ořechů

Ořechy a některá semínka je fajn před samotnou konzumací aktivovat a k tomu vám pomůže právě namáčení. Maximálně tak zvýšíte jejich výživovou hodnotu a budou i mnohem lépe stravitelnější. A jako bonus z nich získá vaše tělo maximum prospěšných látek.

Odstraníte kyselinu fytovou

Tím, že ořechy namočíte, úspěšně vymýtíte nebezpečnou kyselinu fytovou. A o to jde! Základním posláním každého semínka je totiž klíčení. Než k němu dojde je každý kousek chráněn kyselinou fytovou. Pokud byste ji z ořechů neodstranili, naváže se v těle na důležité minerály a vaše tělo bude špatně vstřebávat zinek, železo, vápník či mangan. Projeví se to na vás zhoršenou imunitou, nadměrnou únavou, nervozitou či depresí. Dokonce by vás mohly obtěžovat i nepříjemné migrény, špatná kvalita pokožky, zvýšená kazivost zubů, chudokrevnost nebo poruchy paměti.

Namáčejte podle druhu

Protože každý druh ořechu obsahuje poněkud jiné množství kyseliny fytové, je i doba namáčení rozdílná. Ořechy nejprve párkrát propláchněte a potom je namočte do misky s vodou, kterou je fajn po třech až čtyřech hodinách vyměnit.

kešu ořechy 4 hodiny

pekanové 5 hodin

lískové 7 hodin

mandle 10 hodin

arašídy 12 hodin

vlašské ořechy 12 hodin

piniové oříšky 12 hodin

slunečnicová a dýňová semena 7 - 10 hodin

Jak správně namáčet

Nejprve ořechy vložte do sítka a propláchněte je studenou vodou. Připravte si nádobu s osolenou vodou, na 2 hrnky vody použijte 1 lžíci nerafinované soli a vložte do ní opláchnuté ořechy. Budou se do ní vyplavovat všechny nečistoty a mnohé plísně. Ořechy by měly být stále celé ponořené a měli byste je nechat stát v kuchyni při pokojové teplotě. Namočené ořechy sceďte a ihned zkonzumujte nebo uložte do lednice na 2 až 3 dny. Namáčené ořechy jsou totiž určené k brzké konzumaci.

Máte raději křupavé ořechy?

Můžete je dát do trouby a lehce prosušit nebo je na sucho opražit na pánvi. Pokud máte sušičku, nechte všechnu práci na ní. Jen pozor, ořechy musí dokonale vyschnout, zabráníte tak vzniku plísní. Takto upravené ořechy a semínka můžete skladovat v dobře uzavíratelné nádobě.

