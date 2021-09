Víte, co se stane, když přes noc namočíte mandle? Nečekaný účinek na člověka

Mandle jsou pro člověka celkově prospěšné, ale namáčené mandle jsou ještě o kategorii výš! Jak je to možné? Čtěte dál a dozvíte se spoustu zajímavých informací.

Mandle jsou plodem mandlovníku obecného, chcete-li mandloně obecné. Mnoho lidí bude nejspíš překvapených faktem, že mandle spadá vlastně do ovoce. Do jejího příbuzenstva patří například broskvoň či meruňka.

Mandle patří k velmi zdravým pochoutkám. Zdroj: VLADIMIR VK / Shutterstock.com

Proč jsou mandle hořké

Hořkost je způsobena látkou amygdalin, která při vložení do úst reaguje se slinami, amygdalin se začne rozkládat, uvolní se glukóza, benzaldehyd a kyanid. Jak asi všichni víte, kyanid je jed, se kterým se nezahrává. Jedna hořká mandle usmrtí hraboše. Mandloň je tím pádem pojištěná před vyhynutím, protože hořká semena každého živočicha odradí. A koho neodradí, toho zabije.

V potravinářství se využívají plody šlechtěných mandloní, které obsahují amygdalinu minimální množství.

Hořké mandle obsahují jed kyanid. Zdroj: Profimedia

Proč mandle máčet

Možná vám to bude připadat divné: proč by se madle měly namáčet do vody? Ale věřte nebo ne, namočené mandle mají na naše tělo velice příznivé účinky. Jeden z důvodů je lepší stravitelnost, ale pokračujeme v krasojízdě! Suché mandle mají aktivní enzymové inhibitory a tím, že je namočíte, se tyto inhibitory „vypnou“. Tak se z mandle do těla dostane více minerálů a vitamínů.

Účinky namáčených mandlí

Mandle obsahují mnoho prospěšných látek, které se pozitivně podepisují na našem zdraví. Ať už se jedná o vitamíny skupiny B nebo vitamín E, který slouží v těle jako důležitý antioxidant.

Na co všechno jsou mandle dobré:

Trávení – k tomu vám pomůže obsah rozpustné a i nerozpustné vlákniny, která je v mandlích obsažena. Upraví vám peristaltiku střev, tím pádem by vás neměly trápit zácpa nebo naopak průjem.

– k tomu vám pomůže obsah rozpustné a i nerozpustné vlákniny, která je v mandlích obsažena. Upraví vám peristaltiku střev, tím pádem by vás neměly trápit zácpa nebo naopak průjem. Redukce hmotnosti – obsažený L-karnitin pomáhá i při hubnutí. Tělo si ho umí v omezeném množství produkovat samo, ale pokud ho budete doplňovat, spalování tuků půjde snadněji.

– obsažený L-karnitin pomáhá i při hubnutí. Tělo si ho umí v omezeném množství produkovat samo, ale pokud ho budete doplňovat, spalování tuků půjde snadněji. Více energie – více energie se v dnešním uspěchaném světě hodí. Mandle vám zajistí přísun manganu, riboflavinu (vitamín skupiny B) a mědi, a tyto látky pomohou rozproudit vaši energii.

– více energie se v dnešním uspěchaném světě hodí. Mandle vám zajistí přísun manganu, riboflavinu (vitamín skupiny B) a mědi, a tyto látky pomohou rozproudit vaši energii. Zaktivujete mozek – ne žebyste jej měli neaktivní, ale mandlemi přispějete ke zvýšení mozkové činnosti, neboť obsahuje například L-karnitin, který podporuje funkce mozku.

Loupání mandlí je velmi snadné. Zdroj: P.V.R.Murty / Shutterstock.com

Způsob namáčení mandlí

Žádná věda se konat nebude, nebojte. Jediná ošemetná věc je vzpomenout si a večer naložit mandle do vody.

Mandle vsypte do misky, zalijte teplou vodou a nechte v pokojové teplotě odpočívat do rána. Pokud si chcete připravit slané mandličky, někdo doporučuje po 12 hodinách odpočinku ve vodě mandle propláchnout a opět je uložit do misky s teplou vodou, která ale bude osolená. Ověřená je jedna lžička soli na hrnek mandlí. Nechte dalších 12 hodin namáčet. Po tomto procesu byste měli snadno odstranit hnědou slupku.

Mandle jsou známé tím, že pomáhají redukovat tuky z oblasti břicha. Zdroj: Daisy Daisy / Shutterstock

Pokud vás zajímá samotné pěstování mandlí, udělejte si výlet do města Hustopeče u Brna, kde se pěstují mandlovníky již od roku 1949. Nejlépe si to naplánujte na přelom března a dubna, protože v tu dobu mandloně rozkvétají. Celou touto nádherou se můžete pokochat z místní rozhledny, která vévodí celému sadu.

