Když uklouznete na namrzlém chodníku a ublížíte si: Po kom a jak žádat odškodné?

Teploty pod nulou a sychravé počasí neděsí pouze řidiče, ale také chodce. Stačí málo a z chodníků se může stát nebezpečná skluzavka. Úraz tak může být jen otázkou času. Co dělat, když si ublížíte na namrzlém chodníku?

Pády a jiné nehody na neuklizených chodnících nejsou bohužel v zimních měsících výjimkou. Někdy stačí, když stoupnete do sněhové „břečky" a neštěstí je na světě. V tomto případě ale můžete žádat o odškodnění.

Kdo má chodník udržovat

Podle zákona § 27 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích zodpovídá za stav chodníku jeho majitel. Nejčastěji to je obec nebo vlastník domu. Ten se však své zodpovědnosti může zprostit v souladu s ustanovením § 27 odst. 3, prokáže-li, že nebylo v mezích jeho možností stav komunikace zlepšit nebo na něj předepsaným způsobem upozornit. Proto existují časové limity zimní údržby, které často obce vydávají.

Podle zákona zodpovídá za stav chodníku jeho majitel. Zdroj: Astrid Gast/Shutterstock.com

Namrzlý chodník

Nárok na kompenzaci máte tehdy, pokud splníte tři důležité podmínky. Musíte mít důkazy o tom, že jste spadli v daném místě a čase, měli jste na sobě vhodnou obuv a nemohli jste jít po nejbližší možné bezpečnější cestě. „Mezi ty nejdůležitější důkazy patří fotodokumentace z místa nehody, ze které je patrné, kde k úrazu došlo a jaká byla závada ve schůdnosti, a dále výpovědi svědků,” uvedla Eva Jurčíková, mluvčí společnosti Vaše nároky.cz. Mezi svědky patří kolemjdoucí, od kterých jste však získali kontakt, nebo pracovníci záchranných složek. „Vhodné je na místo přivolat také hlídku městských strážníků nebo Policie ČR,” radí mluvčí Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa. Podle zákona má poškozený nárok na odškodnění, pokud nemohl kvůli úrazu chodit do práce. Proplatit se mu může také pobyt v nemocnici nebo zničení cenných věcí, jako jsou například hodinky nebo brýle. V těchto případech je však nutné doložit účtenky.

Když se obec brání

„Praxe při uplatňování nároků vzniklých úrazy na chodníku je taková, že obce nejsou při mimosoudním jednání příliš vstřícné. V předžalobní fázi se tak daří vyřešit jen minimum případů. Nezbývá proto, než se obrátit se svým nárokem na soud, kde tak končí více než 75 procent žádostí o odškodnění. Výše odškodnění se pohybuje v průměru kolem 30 tisíc korun, nicméně výjimkou nejsou ani případy, kde se může jednat až o statisícové částky, zejména u trvalých následků úrazu," píše právník Mgr. Petr Novák.

Odškodnění se pohybuje v průměru kolem 30 tisíc korun. Zdroj: Vaillery/Shutterstock.com

Důležité důkazy

Je pochopitelné, že po nepříjemném uklouznutí je každý v šoku a je limitován bolestí. Nejdřív tedy zkontrolujte svůj zdravotní stav a zhodnoťte, zda můžete mít na odškodnění nárok. Poté co nejlépe podchyťte důkazy. Především si zaznamenejte místo a čas pádu. Místo nehody nafoťte, případně požádejte kolemjdoucího, aby vám pomohl situaci zdokumentovat. Nezapomeňte si na svědky vzít kontaktní údaje, jako jméno, telefon a adresu. Návštěvu lékaře neodkládejte. Po prohlídce ho požádejte o zprávu, v níž by mělo být uvedeno, že se jedná o ošetření po úrazu na chodníku. Máte-li úrazové pojištění, ihned zavolejte také do své pojišťovny. Jakmile budete žádost o odškodnění sepisovat, stručně popište, jak k nehodě došlo a jak chodník vypadal. Přiložte originály dokumentů a fotografií, které jste si ale pro jistotu okopírovali. Poté žádost pošlete majiteli komunikace.

Zdroj:

www.lidovky.cz, www.pravniprostor.cz, www.pravoprovsechny.cz