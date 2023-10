Nechcete přes zimu nabrat zbytečná kila navíc? Zrychlete svůj metabolismus. Dopřávejte si nápoj, který podporuje hubnutí. K jeho výrobě vám postačí pár běžných surovin.

Vzhledem k blížícímu se zimnímu období mají někteří z nás tendenci přibírat na váze. V každém případě vždy myslete na správný jídelníček s dostatečným množstvím zdravého pohybu, a to nejlépe po celý rok. Pokud si tedy chcete pohlídat svou váhu či dokonce podpořit hubnutí zrychlením metabolismu, sáhněte do spíže pro ty správné ingredience, které vám s tím dokonale pomohou. Stačí si z nich vyrobit chutný drink a pravidelně ho popíjet. Nejenže bude váš metabolismus šlapat na 100 %, ale významně podpoříte i vaše celkové zdraví.

Jak si silný spalovač nadbytečného tuku připravit se odívejte na tomto YouTube videu na kanálu Rozy´s Kitchen:

Zdroj: Youtube

Nápoj na rychlejší hubnutí

Pokud chcete podpořit na zimu tělo ve shazování kil, vyrobte si nápoj, který vám s tím dokonale pomůže. Stačí, když mu dopřejete ty správné prospěšné látky ze zcela přírodních surovin. Nejenže se zrychlí víš metabolismus, ale navíc se výborně pročistíte, zbavíte se nadbytečné vody i nepříjemného nadýmání a skvěle podpoříte případné hubnutí.

Jak nápoj připravit

Pokrájejte si na menší kousky 1 omytou středně velkou salátovou okurku, zhruba 10 cm zázvorového kořene a vymačkejte si šťávu ze 2 citronů. Následně okrájejte 1 celý ananas, slupky vložte do hrnce s vodou a nechte pár minut projít varem. Následně ovoce sceďte přes sítko. Zbytek ananasu nakrájejte na menší kousky.

Do mixéru vložte nakrájený zázvor, okurku i ananas a zalijte odvarem z ananasových slupek. Veškeré ingredience rozmixujte a nalijte do džbánu, kam přilijete připravenou čerstvou citronovou šťávu. Pijte dvakrát denně, a to na lačný žaludek.

close info Shutterstock.com zoom_in Ananas je skvělým zdrojem zdravé vlákniny a jedná se o silný antioxidant.

Ananas plný vlákniny

Toto exotické sladké a šťavnaté ovoce má nejen velice nízký obsah kalorií, ale zároveň obsahuje enzym bromelain, který pomáhá našemu organismu správně trávit bílkoviny a také rychleji rozpouštět tuky na břiše. Ananas je také skvělým zdrojem zdravé vlákniny a jedná se o silný antioxidant. Zasytí vás na delší dobu a nebude vás ovládat nezdravý hlad.

Okurka pro hydrataci

Okurky jsou výborná nízkokalorická zelenina, která dodá vašemu tělu obdobně jako zmíněný ananas spousty vlákniny, vitamínů, minerálů a antioxidantů, které podporují zdravé hubnutí. Organismus nejen dokonale hydratují, ale také se podílejí na správné regulaci hladiny cukru v krvi.

Zázvor pro trávení

Zázvorový kořen je již po několik desítek let často využívanou surovinou i v našich končinách. Vždy je lepší použít zázvor čerstvý, ale seženete ho i v sušené formě. Je dokonalým zdrojem látek, které pozitivně ovlivňují nejen ztrátu nadbytečných kil, ale významně podporují i celkovou imunitu. Jsou skvělým bojovníkem proti všem nepříjemným nachlazením. Pokud si budete dopřávat zázvor pravidelně, podpoříte i správné trávení.

close info Shutterstock zoom_in Pokud si budete dopřávat zázvor pravidelně, podpoříte správné trávení.

Citrony pro detox

Citrusy obecně podporují rychlejší spalování tuků, značně posilují imunitu, a navíc čistí pokožku a pleť. Čerstvou šťávou z citronu navíc zrychlíte zpomalený metabolismus, a tedy i kvalitní trávení a snadnější hubnutí.

Zdroje: www.prozeny.blesk.cz, www.healthshots.com, www.blendea.cz