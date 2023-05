Nápoj na čištění krve po celý rok ve špajzu: Stačí nasekat kopřivy a naložit je

Kopřivy jsou takřka všelék a skvělý čistič krve. Jejich růst je v plném proudu. Nyní je ten správný čas, kdy je ještě nasbírat a uchovat si je na horší časy. S pokračujícími měsíci se totiž kopřivy trhat nedoporučuje. Takže najděte volnou chvíli a zásobte se tímto elixírem zdraví právě teď! Poradíme vám, jak kopřivy nejlépe skladovat. Můžete si z nich připravit například tinkturu, ale i další zdravotní zázraky.

Patří mezi naše nejznámější plevele, přesto má na lidský organismus takový účinek, jako žádná jiná bylina. Kopřiva dvoudomá si dokáže poradit s celou škálou neduhů a rozhodně se ji vyplatí mít doma vždy po ruce. Můžete namítnout, že kopřiv je všude dost, není nutné ji skladovat, ale to je mylná představa. Jakmile se přehoupne měsíc květen a v přírodě budou vidět už jen velké kopřivy, je to signál, že sezóna pro sběr bylinky je pryč. Čím jsou rostliny kopřiv starší, tím více v sobě hromadí dusičnany, které nejsou našemu tělu prospěšné. Takže honem do přírody a nasbírejte co největší zásobu těchto krásných mladých léčivek.

Bezpečná žahavka

Konzumace kopřivy je bezpečná. Můžete si ji vychutnat přímo jako součást oběda v podobě kopřivového špenátu, nebo z mladých kopřiv uvařit zdravím nabitou polévku. Stejně tak ji ale můžete užívat jako léčivého pomocníka proti nejrůznějším neduhům. Kopřiva je využitelná prakticky celá.

Co všechno zelená bylinka umí, se podívejte ve videu:

Z kopřivy se hodí listy, stonky i kořeny. Nejjednodušší je nasušit zelený štiplavý poklad v sušičce. Použít ale můžete o mnoho zajímavější metodu!

Čistič krve vždy po ruce

Ze sušené kopřivy si vařte čaj, ten pomůže od potíží s ledvinami a pročistí organismus.

Na podzimní a zimní měsíce si raději připravte kopřivovou tinkturu a kopřivové víno. Na tinkturu budete potřebovat kořen a listy. Obojí očistěte a nasekejte na menší části. Naplňte nasekaným kořenem láhev, ideálně až po její hrdlo a zalijte až 40% žitnou pálenkou. Nechejte stát na teplém místě alespoň dva týdny, poté sceďte. Pravidelné užívání tinktury dokáže zatočit se sennou rýmou, podporuje tvorbu krve a posiluje imunitní systém.

Kopřivu můžete mít k dispozici přes celou zimu, naložte ji do alkoholu. Zdroj: Shutterstock

Nápoj na čištění krve - kopřivové víno

Z listů můžete vyrobit také lahodné víno. To se vám bude v chladnějších dnech zaručeně hodit. Nejen, že vás příjemně zahřeje zevnitř, ale podpoří i vaše zdraví!

Nasbírejte čerstvé kopřivové listy. Aby mělo víno skutečnou sílu, budou potřeba k jeho výrobě i kopřivová semena. Do hrnce nalijte litr oblíbeného červeného vína. Vsypte alespoň 100 gramů pokrájených kopřiv a 20 gramů kopřivových semínek. Říz dodejte 1 kávovou lžičkou nahrubo drceného pepře a takto ochucené víno přiveďte k varu. Nechte chvíli probublávat a poté stáhněte z ohně. Přikryjte nejlépe poklicí a nechejte louhovat do druhého dne. Na závěr přeceďte, víno nařeďte 300 mililitry koňaku a oslaďte třemi lžícemi medu. Promíchejte, přelijte do čistých lahví a uchovejte na horší časy.

Zdroje: www.youtube.com, www.vitalia.cz, brno.rozhlas.cz, nadeje-byliny.eu