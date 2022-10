Přírodní nápoj na čištění tepen z běžných surovin: Zlepšení pocítíte za pár dní

Pokud chcete dlouho žít a mít srdíčko v pořádku, měli byste se starat o svůj kardiovaskulární systém. Poradíme vám, jak si přírodní cestou pročistit cévy a tepny a předejít tak srdečně-cévní chorobám, na které lidi ve světě umírají nejvíce.

Podle statistik je zužování a zanášení cév a tepen nejčastější choroba moderní civilizace, na kterou umírá nejvíce lidí. Přitom by tomu tak nemuselo být, kdybychom se náležitě starali o svůj cévní systém. Pojďme si společně připravit nápoj na čištění tepen, který je skvělou prevencí.

Navíc se jedná o přírodní prostředek, který se skládá jen ze dvou surovin. Jednou je česnek a druhou citrón. O účincích této kombinace se přesvědčili i vědci. Nyní se podíváme, jak na to.

Na recept vám stačí pouhých pět citrónů. Zdroj: Profimedia

Pět citrónů a hlavička česneku

Umyjte si pět citrónů jedlou sodou, a to tak, že je dáte do větší mísy a zalijete dostatečným množstvím teplé vody. Jeden po druhém důkladně omyjete a následně necháte deset minut odstát ve vodě se sodou.

V mezičase, kdy jsou citróny ve vodě, oloupejte hlavičku česneku.

Po deseti minutách citróny vyndejte a opláchněte v čisté vodě. Pak je nakrájejte na menší kousky a dejte do mixéru. Přidejte stroužky česneku a mixujte, dokud nevznikne husté pyré.

Na to, jak si připravit nápoj na čištění cév, se podívejte v následujícím videu:

Pyré nalijte do hrnce, přidejte litr vody a nechte provařit. Když začne bublat, sundejte ze sporáku. Nápoj sceďte přes sítko a nalijte do sklenice. Tu zavřete a dejte do lednice. Nápoj pijte každý den po dobu tří týdnů a to jednu sklenici po obědě.

Česnek si vyloupejte a přidejte k citrónu Zdroj: Shutterstock

Cholesterol, srdeční nemoci i krevní tlak

Uvidíte, že za pár dní pocítíte rozdíl. Elixír mládí bude jistě působit i na vás. Pomůže vám v boji s vysokým cholesterolem, krevním tlakem a posílí stěny vašich cév. Snižuje hladinu tuku v krvi a předchází angině pectoris. Působí i proti riziku infarktu, zlepšuje zrak a omlazuje organismus.

Pokud však trpíte vážným onemocnění, vždy raději užívání přírodních látek konzultujte se svým lékařem.

Zdroje: nutraingredients-usa.com, youtube.com