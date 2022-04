Tukožroutský megacloumák z běžného plevele: Zhubnete a posílíte imunitu

Není to jen plevel, ale takřka kouzelná bylina, která má úžasné účinky na naše zdraví. Jmenuje se ptačinec prostřední a možná o něm jen nevíte!

Když uvidíte na zahradě ptačinec, první, co se stane při pohledu na jeho hustý porost, bude nejspíš váš hluboký výdech a přemýšlení, jak se toho otravného plevele rychle zbavit. Raději si jej však zkultivujte tak, ať vám roste jen tam, kde vám nevadí. Budete ho totiž moci využít na spoustu zdravotních neduhů a teď na jaře z něj můžete pravidelně popíjet čaj nebo čerstvý nápoj, který vás skvěle pročistí a pomůže shodit i nějaké to přebytečné kilo.

Ptačinec prostřední (Stellaria media)

Stellaria znamená hvězdička. Pojmenování rostlina dostala podle tvaru květů, které opravdu vypadají jako hvězdy spadlé z nebe. Možná ji znáte pod lidovým názvem hvězdnice nebo hvěznice. Bylina je polehává či mírně vystoupavá, s větvenými lodyhami vysokými od 10 do 30 cm. Typické jsou šťavnaté listy, které milují všichni ptáci, slepice i husy.

Ideální je vařit si čaj přímo z čerstvé bylinky ptačince. Zdroj: shutterstock.com

Ptačinec patří do čeledi hvozdíkovitých a jedná so o velmi křehkou a hustě rozvětvenou rostlinu. Její semena mají vzklíčivost asi 60 let, což je pozoruhodné! Dokáže odpočívat v zemi a čekat i takto dlouho na příznivé podmínky k vyklíčení. Když se mírně oteplí, můžete ji vidět růst i během zimy mezi sněhem, je prostě plná síly! Ptačince je více druhů a žabinec dokonale poznáte podle lodyhy, která má po celé délce v jedné řadě pravidelné chlupy.

Ptačinec žabinec nabudí

Jde o maximálně záslužnou bylinku obsahující mnoho životabudičů, které navrací energii našemu tělu. Ptačinec je bohatý na vitamin A, B, a hlavně C a také na éterické oleje, slizové látky a minerály. Vedle draslíku a kyseliny křemičité obsahuje i zinek, fosfor, hořčík a měď. Na jaře jej můžete používat k očistě, protože zbavuje lymfu odpadních produktů látkové výměny a dokonale povzbuzuje činnost ledvin. Ptačinec je tudíž skvělým pomocníkem při hubnutí.

Detoxikační čaj

Ideální je vařit si čaj přímo z čerstvé bylinky. Jednu menší hrst ptačince zalijte 500 ml horké vody a nechte alespoň 5 minut louhovat pod pokličkou. Přesně tato dávka by vám měla postačit na celý den. V případě, že čerstvou rostlinku nemáte k dispozici, použijte 2 kávové lžičky sušeného ptačince a zalijte je 1/4 l vroucí vody. Louhujte 15 minut a pijte 3 šálky denně.

Trápí vás kašel a špatně se vám dýchá? Pomůže čerstvá šťáva

Ptačinec bezvadně uvolňuje tuhé hleny z dýchacích cest. Je tak účinný, že se běžně používá jako podpůrný prostředek k léčbě tuberkulózy. Od běžného nachlazení vám skvěle pomůže čerstvě vymačkaná šťáva z ptačince smíchaná s medem. Zhotovenou směs užívejte po lžičkách tak 6krát denně.

Čerstvá šťáva sólo, ale i s vínem

Můžete užívat i čerstvě vymačkanou čistou šťávu, a to 1 lžičku vždy před jídlem, je to účinnější než nálevy. Zpestřete si to sem tam i sklenkou vína. Čerstvou nať ptačince namočte do 1 l studené vody a přiveďte ji na 1 minutu k varu. Po 10 minutách přidejte k scezenému odvaru 300 až 500 ml bílého vína. Užívejte dvakrát denně po jedné deci mezi jídlem. Šťáva z ptačince má močopudné účinky a upravuje metabolismus.

Na bolavá místa skvěle fungují obklady

Rostlina velice úspěšně zmírňuje revmatické bolesti, a proto si na postižená místa přikládejte obklady z drcené nati a nechte alespoň ½ hodiny působit.

Stop kožním potížím

Ekzémy a místa s lupenkou potírejte čerstvou šťávou z drcených lodyh. Po potření nechte třikrát týdně působit 1 až 2 hodiny podle předem vyzkoušené reakce, a nakonec ošetřené místo omyje vlažnou vodou. V případě opakování kúry dodržte alespoň týdenní přestávku.

Čerstvě natrhané lístky si můžete vmíchat do jakékoliv zeleniny a salátů, na chléb s máslem či pomazánkou, do vaječných omelet, na brambory, ale i k masu. Zdroj: shutterstock.com

Využijte bylinku i v kuchyni

Po celý rok pravidelně stříhejte horních 10 cm ptačincové natě, v těchto místech je ptačinec nejkřupavější. Čerstvě natrhané lístky si můžete vmíchat do jakékoliv zeleniny a salátů, na chléb s máslem či pomazánkou, do vaječných omelet, na brambory, ale i k masu. Chutí připomínají mladý hrášek nebo syrovou kukuřici.

Zdroje: www.rehabilitace.info, www.bylinkyproradost.cz, www.makova-panenka.cz