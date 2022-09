Spěte a hubněte. Tenhle nápoj roztaví tuk na břiše. Pijte ho každý den

Nic není zadarmo. Obzvlášť ne tak složitý proces, jako je hubnutí. Jsou ale suroviny, které vám v tom mohou pomoci a to v tom nejkrásnějším čase – ve spánku. Zkuste vynikající čaj, který je kombinuje a s hubnutím vám pomůže!

Hubnutí je řehole, to nejspíš většina z vás moc dobře ví! A jak je napsáno úplně na začátku – nic není zadarmo. Žádné kouzlo a ani Arabelin prsten nefunguje. Škoda, ale co se dá dělat. Musíte se „kousnout“ a jít do toho po hlavě. Zdravější pravidelná strava, trochu pohybu navíc a uvidíte, že to půjde. Při redukci váhy se netrapte hlady, to je zbytečné a mnohým to ani tímto způsobem nefunguje. Rychle do toho a půl je hotovo!

Celý postup je popsán v tomto videu:

Jestliže se rozhodnete pár kilogramů shodit, může vám k tomu dopomoci i následující nápoj, který tělo k hubnoucím procesům trochu dokope. Zkuste to, za to nic nedáte.

Základ tvoří máta s citronem. Zdroj: shutterstock.com

Účinnost ingrediencí

Máta – říká se, že už jen čichání máty pomáhá tělu váhu redukovat. Čím to je? Máta totiž snižuje chutě k jídlu, což se při hubnutí přeci jen hodí. Celkově podporuje zažívání tím, že zvyšuje produkci žaludečních šťáv.

Citron – citronu se připisují magické účinky ohledně našeho zdraví. Nám v tomto případě přijdou vhod jeho močopudné účinky, které napomáhají vyplavit z těla nežádoucí látky – včetně tuků. Samozřejmě obsahuje mnoho vitamínů a minerálů, které nám nepomáhají jen s redukcí váhy. Pro náš účel hubnutí je důležitý pektin, což je druh vlákniny, která pomáhá snížit hladinu cholesterolu.

Ostružiny – nezdá se to, ale ostružiny mají taktéž spoustu pozitivních účinků. Obsahují vitamíny C a E, hořčík nebo vlákninu, která je v hubnutí důležitá. Jejich chuť je výtečná i přesto, že obsahují málo kalorií.

Maliny – opět tu máme vitamín C, který posílí naši imunitu. Pro nás jsou ale důležité třísloviny, které čistí střeva a tím pádem tělo není nuceno zadržovat velké množství vody.

Rybíz – svým obsahem vlákniny pomáhá tělu pravidelnému vyprazdňování, což je při shazování nadbytečných kil velice důležité. Navíc nakopne tělo ke správnému fungování.

Ovocno-mátový detoxikační čaj

Co si na čaj nachystat:

2 snítky máty

půl citronu

6 plodů ostružiny

8 malin

trochu rybízu

litr vody

Do odvaru přidejte druhou čerstvou snítku máty, omyté ostružiny, maliny, dvě kolečka citronu a zhruba 3 větvičky s rybízem Zdroj: Shutterstock

Postup přípravy:

Ze snítky máty otrhejte listy, okoupejte je ve vodě a přendejte do konvice. Půl citronu rozkrájejte na kolečka a přidejte je do konvice k mátě (dvě kolečka si dejte stranou, využijí se až ke konci přípravy). Zalijte vše litrem vody a dejte na 10 minut vařit na sporák. Po požadované době plotýnku vypněte, konvici odstavte a nechte dalších 10 minut louhovat. Poté vytáhněte všechny dosud použité ingredience a vyhoďte je. Do odvaru přidejte druhou čerstvou snítku máty, omyté ostružiny, maliny, dvě kolečka citronu a zhruba 3 větvičky s rybízem.

Detoxikačního nápoje byste si denně měli dopřát dva hrníčky, a to ráno před snídaní na lačný žaludek, druhý cirka hodinu před spánkem. Kúru pijte dva týdny v kuse, pak na jeden týden čaj vynechejte. Pijte nápoj vlažný, ne horký.

Zdroje: www.mojezdravi.cz, sever.rozhlas.cz, www.zeny.cz