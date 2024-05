close info Profimedia / Profimedia

Kristýna Stoklásková 22. 5. 2024

Pro mnohé z nás je myšlenka diety synonymem přísných omezení a neustálého počítání kalorií. Co kdyby existoval způsob, jak zhubnout bez toho, aniž byste se museli vzdát svých oblíbených jídel? Výzkumníci objevili jednoduchý trik, který by mohl změnit váš přístup ke stravování. Jaký trik to je?

Grapefruitová dieta není pouze mýtem, jak naznačuje studie provedená Výzkumným centrem pro výživu a metabolismus na klinice Scripps. Výzkumníci zjistili, že přidáním grapefruitu a grapefruitové šťávy do stravy lze dosáhnout významného úbytku hmotnosti. Dvanáctitýdenní pilotní studie vedená doktorem Kenem Fujiokou ukázala, že účastníci, kteří jedli půl grapefruitu ke každému jídlu, zhubli průměrně o 1,63 kg, zatímco ti, kteří pili grapefruitovou šťávu třikrát denně, zhubli průměrně o 1,5 kg. Někteří zhubli více než 4,5 kg. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu ONETV cz – Grapefruit: Zázračné ovoce, které fantasticky funguje proti chřipce a nachlazení! Zdroj: Youtube Obezita je závažným problémem i v České republice. Podle posledních údajů z roku 2020 má nadváhu 38 % a obezitu 28 % dospělých v Česku. Obezita se tedy týká více než čtvrtiny české populace. Tento stav zvyšuje riziko vzniku vážných zdravotních problémů, jako jsou srdeční choroby, diabetes, vysoký krevní tlak a rakovina​. Proč pít grapefruitový nápoj? Grapefruit může hrát důležitou roli v boji proti obezitě díky svým chemickým vlastnostem, které snižují hladinu inzulínu a podporují hubnutí. Inzulín je hormon, který reguluje metabolismus tuků. Nižší hladina inzulínu po jídle znamená efektivnější zpracování potravy na energii a menší ukládání tuku v těle​. Grapefruitová šťáva není jen chutná, ale také bohatá na vitamíny a minerály. Obsahuje vysoké množství vitamínu C, který posiluje imunitní systém, a vitamínu A, který podporuje zdraví kůže a očí. Dále obsahuje draslík, který je nezbytný pro správnou funkci srdce a svalů, a vlákninu, která podporuje zdravé trávení. Pravidelná konzumace grapefruitové šťávy může také pomoci snížit hladinu cholesterolu a zlepšit celkové zdraví​. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Pravidelná konzumace grapefruitové šťávy může pomoci snížit hladinu cholesterolu a zlepšit celkové zdraví. Situace s obezitou v České republice Obezita v České republice je alarmující. Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) má nadváhu více než 60 % populace a obezitou trpí přibližně 25 % žen a 22 % mužů. Zvyšující se podíl obézních dětí je rovněž znepokojivý, kdy v roce 2021 trpělo obezitou 16 % dětí ve věku 13-17 let, což je výrazný nárůst oproti 10 % v roce 2010​. Nadváha a obezita jsou vstupní branou k dalším závažným onemocněním, jako je diabetes 2. typu, kterým v Česku trpí přes jeden milion lidí. Léčba komplikací spojených s obezitou stojí český zdravotní systém přibližně 30 miliard korun ročně. Obezita přispívá k vysokému počtu úmrtí způsobených srdečními chorobami, vysokým krevním tlakem a cévními mozkovými příhodami​. Grapefruitová dieta nabízí vědecky podloženou metodu, jak zhubnout a zlepšit své zdraví. Přidání grapefruitu nebo grapefruitové šťávy do stravy může vést k významnému úbytku hmotnosti a zlepšení metabolických funkcí. Je důležité konzultovat jakoukoli změnu stravy s lékařem, zejména pokud užíváte léky, které mohou s grapefruitem interagovat. Pokud hledáte jednoduchý a přirozený způsob, jak zhubnout a zlepšit své zdraví, grapefruitová dieta by mohla být tou správnou cestou​. Související články close Zdraví Podívejte se na svůj pupík a budete vědět, zda máte cukrovku video close Zdraví 5 nemocí, které probíhají bez příznaků video Zdroj: medicalnewstoday.com

