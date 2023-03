Tenhle zapomenutý nápoj je protichřipková bomba. Denně užívejte jednu lžíci

Které nápoje vám při onemocnění chřipkou pomohou? Vyzkoušejte vitaminovou bombu v podobě citrusového smoothie nebo léčivou medicínu proti chřipce, kterou už dnes nikdo moc nezná. Tyhle recepty se vám budou hodit při nachlazení i chřipce, ale i jako prevence.

Zdroje: www.crowdedkitchen.com, Dobré rady pro každý den, Věra Filipková, ISBN: 80-86278-77-8

Nejen citrusové smoothie

Znáte citrusovou bombu, která zatočí s nachlazením? Kombinace různých druhů citrusů, čerstvého zázvoru, skořice a medu je skvělým osvěžením, zdrojem vitaminů, ale také dalších látek, které pomáhají tělu k očistě a zlepšení obranyschopnosti.

Podívejte se, jak si připravit opravdovou pecku mezi ovocnými smoothie. Na svém YouTube kanálu jej představuje autorka ze StillOnTheWay:

Tyhle ingredience zaženou i chřipku

Co dodat? Snad jen určitě se zbavte všech semínek. Ta jsou totiž extrémně hořká a nápoj zkazí. U grepů je vhodné odstranit i tenoučké slupky jednotlivých měsíčků tohoto šťavnatého ovoce. Právě blanky mezi dužninou jsou nahořklé či natrpklé, jejich odstraněním chuti výrazně napomůžete.

Citrusy jsou dobře známé nejen obsahem vitaminu C, ale i velkým množstvím antioxidantů a dalších zdraví prospěšných látek. Také skořice je významné léčivo.

Aby byl citrusový nápoj lahodný, zbavte jej semínek a co nejvíce slupek. Zdroj: shutterstock.com

Látky ve skořici roztahují kapiláry, a proto je skořice výhřevná a dokáže prokrvit dobře i končetiny lidí, kteří mají nízký tlak nebo jsou nemocní, a proto trpí pocitem chladu.

Skořice je nejen voňavá, ale také léčivá. Zdroj: shutterstock.com

Zázvor obsahuje gingerol, což je hlavní bioaktivní sloučenina tohoto kořene, která mu dodává charakteristickou chuť a aroma. Má také řadu léčebných účinků, nejvyzdvihovanější jsou protizánětlivé či protirakovinné.

Zázvor má vynikající léčebné účinky a je také silně výhřevný. Zdroj: shutterstock

Zapomenutý zázrak proti chřipce

Jiný, podobně průrazný a ozdravný nápoj nebo spíš medicínu, která se dávkuje po lžičkách, si můžete připravit z česneku, křenu, cibule a citronů. Je to sice recept, který významně usnadňuje léčení rýmy, chřipkových onemocnění a ulevuje i při virózách, nicméně jeho příprava je nutná zhruba dva týdny dopředu.

Chřipku zlikvidujte směsí křenu, česneku, cibule a citronů. Zdroj: shutterstock.com

Pokud jej chcete při příštím nachlazení vyzkoušet, do litru převařené vody nasypejte rozmačkaných nebo nastrouhaných 20 gramů česneku, 100 g křenu, rozkrájené tři bio citrony i s kůrou a jednu nastrouhanou nebo najemno nakrájenou cibuli. Do směsi přisypejte půl kila cukru a nechejte dva týdny odstát. Poté sceďte pevné části, tekutinu slijte do uzavíratelné láhve a užívejte lžíci denně při nachlazení.