5 nápojů, které vás zbaví kocoviny: Musíte je ale vypít hned po ránu

Káva, aspirin nebo ibalgin. To jsou zpravidla první záchranáři, na které člověk pomyslí po dlouhé a bujaré noci. Lepší je však vsadit na kvalitní vývar a nápoj proti kocovině, který je plný vitamínů a výživných látek. Máme pro vás hned několik tipů.

Po veselém večírku se spoustou alkoholu se často dostaví vedlejší účinky, kterým lidově říkáme kocovina. Pak přichází nepříjemné ráno, které nemá rád nikdo z nás. Bolest hlavy, žízeň, citlivost na světlo i hluk, žaludek jako na vodě a někdy i zvracení. Průběh tohoto stavu však můžete zmírnit a mnohem lepší než zahánění léky a rychlými vyprošťováky jsou ozdravující drinky.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Co způsobuje kocovinu

Odpověď je jasná, je to nadměrná konzumace alkoholu. Naše tělo se díky tomu snaží vyloučit více vody. Ledviny však nestíhají a vylučují více vody, než je nutné, a to přímo do močového měchýře. Zároveň tak z těla odchází značné množství draslíku, sodíku a magnezia, čímž přicházíme o důležité minerály. A právě to vede v mnoha případech k dehydrataci, která způsobuje bolesti hlavy. A jakmile tělo nemá dostatek vody, snaží se jí získat odkud může a jedním z míst odkud ji čerpá je mozek. Následkem toho se mozek jakoby „smrskne“ a hlava je citlivá a bolavá.

Alkohol se rozkládá v játrech, která jsou zodpovědná za detoxikaci těla. V játrech se z alkoholu stává acetaldehyd, který je až dvacetkrát toxičtější než alkohol. To znamená, že buď se tato látka dostane do našeho krevního oběhu, což se projevuje zpravidla nevolností. V játrech je také látka jménem glutathion, která když se zkombinuje s acetaldehydem, vzniká acetát, což je vlastně kyselina octová, která je absolutně neškodná. Problém je však v tom, že v jádrech není glutathionu po konzumaci alkoholu dostatečné množství a dochází pouze k vylučování acetaldehydu. Proti tomu lze bojovat jen střídmým pitím alkoholu, jinak vás nevolnosti neminou.

Jak kocovině předejít?Tajemství tkví v pití, ale nejen alkoholu, ale i dostatečného množství vody, kterou jej budete zapíjet. Zdroj: SedovaY / Shutterstock.com

Jak kocovině předejít?

Tajemství tkví v pití, a to nejen alkoholu, ale i dostatečného množství vody, kterou jej budete zapíjet. Nepijte alkohol společně s energetickými drinky ani kávou. Mnozí si myslí, že obsaženým kofeinem účinky alkoholu zbrzdí, ale není to tak. Kofein totiž podpoří vylučování vody z těla. Problémem je i obsažený cukr, který znásobí pocity nevolnosti. A nezapomeňte si dát i sklenku vody před spaním. A druhý den ráno? Vsaďte na nápoje, které vám dozajista pomohou.

Kurkumový nápoj s kombuchou

Zalijte v 1,5 hrnkem horké vody asi 10 cm pokrájeného kořene kurkumy a nechte 15 minut louhovat. Poté sceďte a přidejte ¼ hrnku medu, špetku mletého pepře a ¾ hrnku citronového džusu. Vložte do sklenice 1 hrst hroznů, zalijte je připraveným nápojem, dolijte kombuchou a ozdobte lístky čerstvé máty.

Zázvorový drink se zeleným čajem

Dejte do hrnce vařit na pár minut 2,5 hrnku vody společně s 1,5 hrnku pokrájeného čerstvého zázvoru. Následně nápoj sceďte do čajové konvice, přidejte 3 polévkové lžíce medu a nechte v něm na 10 minut louhovat 2 sáčky zeleného čaje. Do vysoké sklenice nasypte 1 hrnek mražených nebo čerstvých borůvek a přilijte do poloviny nádoby připravený zázvorový čaj s medem. Potom přidejte ¼ hrnku broskvového džusu, špetku kajenského pepře a dolijte perlivou vodou.

Smootie z ananasu, manga a aloe vera

Vložte do mixéru ¼ hrnku pokrájeného ananasu a stejné množství manga. Zalijte 1 hrnkem mandlového mléka, ½ hrnkem džusu z aloe vera, ½ polévkové lžíce kokosového oleje a hrst čerstvé máty. Veškeré ingredience řádně rozmixujte, nalijte do sklenice a ozdobte lístkem čerstvé máty.

Banánové smoothie s jahodami

Rozmixujte společně 1 pokrájený banán, ½ hrnku jahod, pár kostek ledu, 1 hrnek kokosového mléka a ½ hrnku čerstvé kokosové šťávy, špetku strouhaného muškátového oříšku, špetku růžové soli a 1 polévkovou lžíci mleté skořice. Nalijte do sklenice a ozdobte čerstvou jahodou.

Banánové smoothie s jahodami vás v kocovině postaví na nohy. Zdroj: Shutterstock.com

Zázvorový nakopávák s kurkumou

Smíchejte ¼ hrnku nastrouhaného zázvoru s 400 ml převařené teplé vody a přidejte 1 polévkovou lžíci mleté kurkumy, 0,5 kávové lžičky soli a řádně vše promíchejte. Vložte 2 sáčky zeleného čaje a nechte tak 10 minut louhovat. Následně nápoj přelijte přes sítko do čisté sklenice a zakápněte šťávou z čerstvého citronu nebo limetky.

Zdroje: www.idnes.cz, www.mariakaniyouths.org, www.venira.cz