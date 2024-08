Vychlazené nápoje jsou ideálním způsobem, jak se během horkých dnů osvěžit a zároveň tělu dodat potřebné vitamíny a minerály. Mnoho z nás sáhne po přísadách jako je máta nebo bazalka, avšak existují méně známé bylinky, které mají nejen výbornou chuť, ale také pozitivní účinky na zdraví. Jaké?

Aloisie citronová a agastache jsou méně známé bylinky, které mohou překvapit svou chutí a léčivými účinky. Aloisie citronová je se svým svěžím citronovým aroma skvělá pro zklidnění a podporu trávení.

Agastache, často nazývaná anýzová yzopová, nabízí sladkou anýzovou chuť a má uklidňující účinky, přičemž podporuje zdraví dýchacího systému. Tyto bylinky jsou skvělou alternativou pro přípravu letních osvěžujících nápojů, které nejen osvěží, ale také podpoří zdraví.

Podívejte se na video z YT tvorby kanálu White Flower Farm – Jak roste Agastache

Zdroj: Youtube

Aloisie citronová je aromatická rostlina původem z Jižní Ameriky. Její listy mají výraznou citronovou vůni a chuť, což z ní činí oblíbenou přísadu do čajů, limonád a dalších nápojů. Aloisie není jen o skvělé chuti, ale má také řadu léčivých vlastností.

Pomáhá při zažívacích potížích, zmírňuje stres a úzkost a působí protizánětlivě. Nápoj z aloisie je tedy nejen osvěžující, ale i prospěšný pro naše zdraví.

Agastache je další méně známá bylina, která si zaslouží naši pozornost. Agastache rugosa, jak zní její latinský název, pochází z východní Asie a její listy mají sladkou anýzovou chuť. Tato rostlina je ceněna nejen pro svou chuť, ale také pro své léčivé účinky. Podporuje trávení, pomáhá při nachlazení a kašli a má uklidňující účinky.

Příprava nápoje

Příprava osvěžujícího nápoje z aloisie a agastache je jednoduchá. Pro začátek potřebujeme čerstvé nebo sušené listy těchto bylin. Pokud používáme čerstvé listy, je dobré je jemně poklepat, aby se uvolnily jejich esenciální oleje.

Na litr vody postačí hrst listů aloisie a hrst listů agastache. Listy vložíme do karafy s vodou a necháme louhovat alespoň hodinu, ideálně však několik hodin nebo přes noc, aby nápoj získal intenzivní chuť.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Agastache podporuje trávení, pomáhá při nachlazení a kašli a má uklidňující účinky.

Pro zlepšení chuti můžeme přidat plátky citronu nebo limetky, čerstvé bobulové ovoce nebo kousky okurky. Sladit můžeme medem, javorovým sirupem nebo třtinovým cukrem, podle chuti. Pokud máme rádi bublinky, můžeme použít perlivou vodu. Nápoj můžeme podávat s ledem a ozdobit lístky máty nebo citronové verbeny.

Nápoj z aloisie a agastache je ideální pro letní oslavy, grilování nebo jen tak k osvěžení během horkých dnů. Jeho příprava je rychlá a jednoduchá a výsledek stojí za to. Kromě osvěžení nám tento nápoj poskytne i řadu zdravotních benefitů díky léčivým účinkům obou bylin.

Aloisie citronová je v lidovém léčitelství známá svými uklidňujícími účinky. Při pravidelném užívání pomáhá zmírňovat napětí a stres, což je v dnešní uspěchané době velmi důležité.

Navíc má protizánětlivé a antioxidační vlastnosti, které přispívají k celkovému posílení imunity a prevenci nemocí. Aloisie také podporuje zdravé trávení, což může být prospěšné při zažívacích problémech.

close info Profimedia / Profimedia zoom_in Na litr vody postačí hrst listů aloisie a hrst listů agastache. Listy vložíme do karafy s vodou a necháme louhovat alespoň hodinu.

Agastache, s její sladkou anýzovou chutí, je skvělou alternativou k tradičním bylinkám. Její léčivé účinky jsou známé již po staletí v tradiční čínské medicíně. Agastache podporuje dýchací systém a je účinná při nachlazení, kašli a bolestech v krku.

Má také antibakteriální a antivirové vlastnosti, což z ní činí účinný přírodní prostředek při léčbě respiračních onemocnění. Navíc má agastache uklidňující účinky a může pomoci při problémech s nespavostí.

Pěstování aloisie a agastache není složité a zvládne to každý, kdo má kousek zahrady nebo balkon. Aloisie potřebuje slunné stanoviště a dobře propustnou půdu. Rostlina je citlivá na mráz, proto je nejlepší ji pěstovat v květináči a na zimu přenést do interiéru.

Agastache je odolnější a snáší i chladnější podmínky. Potřebuje slunné místo a dobře propustnou půdu, ale snese i sucho.

Pěstování těchto bylin má mnoho výhod. Kromě toho, že si můžeme připravit osvěžující nápoje, můžeme využít i jejich listy a květy v kuchyni. Aloisie se hodí do salátů, dezertů nebo jako ozdoba na dorty. Agastache můžeme použít jako koření do jídel, zejména do asijské kuchyně. Obě bylinky také krásně voní a mohou sloužit jako přírodní osvěžovače vzduchu.

Zdroj: nkz.cz