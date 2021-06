Vyrobte si nápoj z banánu a skořice, vypijte před spaním a nechte pracovat

Zvýšený krevní tlak, poruchy paměti a koncentrace, oslabená imunita a sklon k depresím, to všechno mohou být příznaky, že svému tělu nedopřáváte dostatek spánku. Jak ale spánkový režim dodržet, když do půl druhé do rána koukáte bezmocně do stropu a v šest už vám zase zazvoní budík? S usínáním vám může pomoci banán se špetkou skořice.

V dnešní době každodenně slyšíte o tom, které potraviny se smějí a nesmějí jíst a po kterých se zaručeně tloustne. Mezi těmi obávanými se často objevuje i banán, byť dost nezaslouženě. Ano, obsahuje cukry. Jde však o cukry přírodní, které organismus spálí mnohem rychleji než ty bílé granulky, jimiž si sladíte kávu. Nějaké ty cukry k životu potřebujeme, abychom měli energii. Výjimkou jsou diabetici, u kterých o vhodnosti konzumace banánů rozhodne jen lékař.

Banán průměrné velikosti má něco okolo 100 kalorií, takže vám určitě na váze zase tolik nepřidá, pokud ho v žaludku neověnčíte skleničkou nutely. Spolu s touto hrstkou kalorií do sebe navíc vpravíte mnoho významných živin: od draslíku, který upravuje krevní tlak, přes hořčík, jenž uvolňuje svaly a předchází křečím, až po vitamín B6 působící blahodárně na náš imunitní systém. Banán má schopnost zklidnit nervovou soustavu a spolu s ní i mysl, takže se po něm bude lépe usínat.

Jeho účinky ještě více zesílíte, pokud si k němu dopřejete i špetku skořice. Ta obsahuje celou řadu antioxidantů, které posilují zdraví krevního oběhu a podílejí se mimo jiné také na ochraně mozku před rozvojem degenerativních chorob. Nesmíme ji ovšem požívat ve velkém množství, stačí opravdu čtvrt lžičky. Vůně skořice je uklidňující a navodí nám doma pohodu téměř vánoční. Přesně takový klid potřebujeme, aby byl mozek ochoten vypnout a připravit se ke spánku.

Mléko s banánem a skořicí má silné zklidňující účinky. Zdroj: Shutterstock.com

Jak si ale banán se skořicí před spaním připravit, aby zafungoval co nejlépe? Nabízí se možnost rozmixovat ho v teplém mléce - už naše babičky přeci ohřívaly mléko s medem, když vnoučata nemohla usnout. Zkrátka se jim to osvědčilo, a to ani nevěděly, že mléko obsahuje aminokyselinu tryptofan, která má mírně sedativní účinek.

Kdo úzkostlivě počítá kalorie, možná nebude spokojen se sdělením, že koktejl připravený z hrnku teplého polotučného mléka, jednoho banánu a špetky skořice obsahuje asi 220 kcal. Na druhé straně ale příjemně zasytí a zbaví vás nutkání k tajným nočním výpravám do lednice.

Pokud si přejete alternativu bez mléka, můžete banán nakrájet na kolečka (i se slupkou, protože se v ní nachází nejvíce vitamínů!) a nechat ho 10 minut vyluhovat v horké převařené vodě. Tu potom přecedíte, poprášíte skořicí a pijete jako čaj. Vyluhované kousky banánu nemusíte vyhazovat, v lednici přežijí do rána, kdy si je rozmačkáte (tentokrát už bez slupky) do jogurtu a ovesných vloček.

