Znáte čekanku a víte, nač se používá? Není to jen náhražka kávy. Čekanka nabízí také spoustu blahodárných účinků a přitom je zcela bez kofeinu. Pro některé to může být výborná alternativa, kterou však nemusíte zvažovat jen pokud vás něco trápí.

Čekanková káva alias cikorka nebo melta

Proč nápoj z čekanky? To by vám řekla každá babička. Čekankový kořen se totiž mlel na prášek, ze kterého se připravovala obdoba kávy. Koření i nápoji se někdy říkalo cikorka, ale také německá káva či koření sv. Petra a bůhvíodkud se vzal i název koření kozího cecku. Cikorka se pila často v době nouze či války, kdy byla káva nejen drahá, ale hlavně absolutně nedostupná. O její oblíbenosti nebylo pochyb ani ve Francii během napoleonských válek. Co čekanková káva nabízí?

Co nabízí čekanka vám prozradí i tento příspěvek z YouTube kanálu Zdraví z přírody. Obyčejná modrá a velmi urputná čekanka je totiž velmi zajímavá léčivka.

Čekanková káva čili chutná náhražka i léčivý nápoj

Čekanku pěstovali a nápoj z jejích kořenů pili už staří Egypťané a ze severu Afriky se prý pak rozšířila do Evropy. Nápoj, jehož hlavní ale není jedinou přísadou je mletý pražený čekankový kořen známe dnes jako meltu. Samotný čekankový kořen je k mání jen výjimečně a i jako léčivka je používaná čekanka ve směsích.

U nás je čekankový nápoj podobný kávě stále k mání pod názvem melta, který je také značkou. I když se melta objevuje občas i ve velkých obchodních domech, najdete ji spíš výjimečně a spíš v prodejnách se zdravou výživou.

Krom chuti podobné kávě totiž melta nabízí víc. Proč ji pít, i když je kávy všude dost?

Proč pít čekanku?

Melta je stále levnější než mnohé značky kávy, je chutná a neobsahuje kofein. Je tedy něco jako decaf, který nabízejí některé značky. Milovníci kávy sice sarkasticky takový nápoj častují označením „smutná tmavá voda“, ale určitě si dokážete představit, proč může někdo zatoužit po bezkofeinovém nápoji, který se kávě podobá.

Není to ale zdaleka vše. Čekanka je totiž zajímavá bylinka, která pozitivně ovlivňuje v našem těle kdeco. Čistí krev a podporuje činnost jater, sleziny i ledvin, žlučníku a celé trávící soustavy. Je mírně močopudná i projímavá, přidává se do čajových směsí nejen na problémy se žlučníkem či s ledvinami, ale také se doporučuje při cukrovce.

Čeho se můžete dočkat od čekanky? Za nejvýznamější přínosy čekanky se považují tyto:

detoxikace jater a důležitých orgánů

rapidní redukce krevního tlaku

posiluje zdraví srdce

snižuje riziko osteoporózy a zlomenin

působí pozitivně na duševní pohodu a brání stresu

Vzhledem k tomu, že je melta bez kofeinu, mohou ji pít i těhotné a kojící. Nicméně je to nápoj obsahující mimo jiné obiloviny. Kromě čekanky je v meltě také mletý ječmen a žito. Bohužel se proto nehodí pro ty, kteří trpí celiakií. Další přísadou směsi bývá cukrová řepa. Na směsi to ale nepoznáte.

Barvou i vůní připomíná kávu, velmi často se připravuje nejen slazená, ale také s mlékem. Příprava melty není nijak náročná, nicméně oproti kávě je potřeba ji vařit a nechat několikrát vzkypět. Pak ji stačí dochutit podle vašich představ. Třeba sladkým ale téměř nekalorickým čekankovým sirupem.

