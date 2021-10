Domácí nápoj ze tří surovin je prevencí nejzákeřnějších chorob. Jak jej vyrobit?

Teploty klesají, venku je zima a v interiérech zase přetopeno. Není divu, že čím dál tím více lidí začíná trpět nachlazením nebo je skolila chřipka. Předejděte těmto problémům díky přírodním antibiotikům. Smíchejte zázvor, česnek a křen.

Zapomeňte na drahé chemické doplňky stravy. Ve vaší kuchyni najdete mnohem účinnější přírodní léky, které s nepříjemnou nemocí zatočí „raz dva". Navíc, neničí střevní mikroflóru. Naopak ji podporují, čímž zajišťují celkové zdraví organismu.

Česnek

Česnek se pyšní silnými antivirovými a antibakteriálními vlastnostmi. Bojuje proti infekcím, mykózám a je považován za velmi účinný imunitní stimulant. Obsahuje těkavý olej alliin, enzym allinázy, silice se sirnými organickými sloučeninami, selen a vitamíny A, B, C a E. Česnek pomáhá snižovat hladinu triglyceridů a zvyšovat hladinu „dobrého" HDL cholesterolu. Nejlepší je ho užívat v syrové formě, čerstvě rozdrcený.

Česnek bohatý na fytoncidy, jako je allicin, který se uvolňuje při drcení nebo mletí stroužků. Zdroj: profimedia.cz

Zázvor

Zázvor není jen štiplavým kořením, které se přidává do asijských jídel, je také účinnou léčivkou. Má antibakteriální, antivirové, protizánětlivé a protiparazitické účinky. Je také zdrojem unikátního množství antioxidantů, které podporují obranyschopnost našeho organismu. Mezi aktivní látky patří rostlinné silice zingeron, gingeron a shogaol. Ty na sebe navazují škodlivé toxiny a pomáhají je vypuzovat z těla. Zázvor také povzbuzuje proces trávení, zvyšuje produkci kyselin, zmírňuje nevolnost a chrání játra. Navíc uvolňuje dýchací cesty, eliminuje bolest v krku a celkově pomáhá při kašli a rýmě.

Křen

Křen většina z nás konzumuje jednou ročně, tradičně na Velikonoce. To je ale škoda. Tento kořen má totiž až zázračné účinky na lidskou imunitu. Obsahuje vitamín C, množství minerálních látek, silice, glukosinoláty, enzymy, organické kyseliny a flavonoidy. Křen podporuje trávení, normalizuje střevní mikroflóru, odhleňuje průdušky, uvolňuje nosní dutiny, horní cesty dýchací a má antibakteriální vlastnosti. Nejlepší je čerstvý a nastrouhaný. Sterilizovaný má mnohem nižší účinek.

Přírodní antibiotikum

Zatočte s nejzákeřnějšími nemocemi pomoci těchto tří ingrediencí. Aby vitamínová směs nebyla tak silná, můžete do ní přimíchat med a trochu citrónové šťávy. Nezapomeňte nápoj skladovat v ledničce. Domácí „shot" vám tam vydrží zhruba týden.

Křen selský (Armoracia rusticana) Zdroj: profimedia.cz

Nápoj z křenu, česneku a závoru

Budete potřebovat 100 g zázvoru, 100 g křenu a 4 stroužky česneku. Kořeny i stroužky oloupejte, nakrájejte na menší kousky a vložte do mixéru. Rozmixujte je na kaši. Do směsi přidejte trochu medu, citrónovou šťávu a znovu promíchejte. Smoothie přelijte do čisté skleněné nádoby s víčkem. Během tří týdnů užívejte 1 čajovou lžičku dvakrát denně. Pokud už jste nemocní, můžete dávku navýšit. Máte-li problém se žaludkem, konzumaci tohoto nápoje raději předem konzultujte se svým lékařem.

