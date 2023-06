Nápoj z ovesných vloček a kurkumy: Zázrak na hubnutí za pár korun

Chcete zhubnout? Pak vám ukážeme jeden recept, který stojí pár korun a výborně funguje! Potřebovat na něj budete pouze ovesné vločky, kurkumu a trochu vody.

Kupujete si ovesné vločky? Pokud ne, tak s tím určitě začněte. Tahle obilnina stojí pár korun a v hubnoucím procesu hraje docela zásadní roli. Oves totiž obsahuje hodně vlákniny, která vás zasytí natolik, že se nebudete zbytečně dojídat. Zároveň podpoří i trávení, takže vaše tělo se bude čistit a „spalovat“ přebytečnou energii. Pokud svůj dietní režim proložíte cvičením, získáte bonus navíc. Ovesné vločky jsou totiž bohaté na bílkoviny, které napomáhají tělu odbourávat přebytečný tuk a posilují růst svalové hmoty. No, není to zázrak?

Proč se vám nedaří zhubnout? Možná se nedokážete vymanit z některých zlozvyků. Které to jsou? Podívejte se ve videu:

Ovesné vločky skvěle tlumí hlad

Aby bylo jasné, ovesné vločky nejsou výdobytek zdravé výživy, ale byly tu odjakživa. Naši předkové z nich dělali slané a sladké kaše. Vám ale bude stačit miska s 200 g vloček. Zpracování je jednoduché – buďto obilninu zalijete trochou vody, přisypete skořici (nebo přidáte kokosový olej), jakmile hmota nabobtná, můžete přidat i sušené ovoce, semínka či oříšky.

Nebo kapánek jednodušší je prostě přelít vločky mlékem a přidat do nich cokoliv, co máte rádi. Od čerstvých či sušených plodů až po oblíbená semínka. Taková miska „křupavého potěšení“ vám zaženete hlad na dobu 1,5 hodiny!

Ovesné vločky vás zasytí a nebudete se zbytečně přejídat. Zdroj: Shutterstock

Nápoj z ovesných vloček a kurkumy

Vločky samozřejmě nemusíte chroupat jen ve formě müsli. Populární jsou i její nápojové verze. Například ve formě rostlinných mlék. To ovesné si vyrobíte snadno a když do něj přimícháte ještě trochu mleté kurkumy, získáte skvělého spojence na hubnutí. Kurkuma je totiž známá jako přírodní „požírač tuků“. Tak toho využijte! Jak na to: V mixéru rozmixujte 1 sklenici vloček a 2 sklenice vody. Výslednou směs sceďte a smíchejte se lžičkou mleté kurkumy, která propůjčí drinku jemně žlutou barvu. Směs znovu rozmixujte a můžete konzumovat! S tímhle pomocníkem se vám bude hubnout lépe!

Přidáním kurkumy do ovesného mléka ještě více podpoříte hubnutí. Zdroj: Profimedia

Mimochodem, víte, proč byste měli ovesné vločky jíst každý den?

Zlepšují kvalitu spánku.

Potlačují infekci v těle.

Dodávají pleti jemnost a vláhu.

Posilují kosti.

Dají vám velké množství živin, které tělo potřebuje.

Zdroje: www.expresdieta.cz, www.youtube.com