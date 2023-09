4 obyčejné nápoje, jež prodlouží život až o deset let. Čínští mistři vědí, které to jsou

Helena Bakalová 20. 9. 2023 9:00 clock 2 minuty video

Klíč k nesmrtelnosti hledali už naši předkové. Všímali si toho, co za zázraky mají kolem sebe v přírodě. Podle čínských mistrů je možné prodloužit si život až o desítky let pravidelným pitím až 4 nápojů! Které to jsou?

Dlouhověkost můžeme mít ve svých rukou. Alespoň to tvrdí čínští mistři, kteří nalezli hned 4 typy nápojů, jejichž pravidelnou konzumací je možné si prodloužit život hned o několik let. Klíčem k tomu není konzumace zázračných pilulek nebo nějaké nadpozemské many. Řešení je mnohem jednodušší.

Voda jako základ života Nejjednodušší řešení bývá často to nejlepší. Asi nikoho nepřekvapí, že voda je životadárná tekutina a bez ní bychom neexistovali. Právě ona je jedním z klíčů, jak si užít dlouhý a zdravý život. Jak ji pít a kolik? Na to se podívejte ve videu: Zdroj: Youtube Bez vody i zdravý člověk nevydrží více jak tři dny. Voda je součástí všech našich buněk, bez ní bychom nebyli. Pití dostatečného množství čisté vody je tak jedním z faktorů, které nejvíce rozhodují o zdraví organismu.

Šálek dobré kávy Káva je životabudič. Dodá energii, když chybí, a nastartuje organismus k výkonu. Vybičuje jej k činnosti, pokud je unavený. To ale není všechno. Káva je mnohem víc než nepostradatelná ranní rutina. Hořký nápoj je plný zdraví. Obsahuje spoustu antioxidantů, vitaminů a minerálů. Antioxidanty jsou těmi hlavními látkami, které z kávy dělají elixír dlouhověkosti. Cílí proti volným radikálům, čímž dokáží oddálit přirozené stárnutí. Pravidelné pití kávy v mírném množství navíc snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu, kardiovaskulárních chorob a vzniku Parkinsonovy choroby. Nejvhodnější je pití espresa. Příprava klasického českého turka pak není ke kávě a pozitivním vlastnostem, které má, příliš šetrná. close info singkam/Shutterstock.com zoom_in Vědci odhadují, že káva může dodávat až 70 % antioxidantů přijímaných v potravě, a tím chránit kardiovaskulární systém. Čajový dýchánek Mezi blahodárné nápoje ovlivňující naše zdraví a více dožitých let patří také čaj. Konkrétně černý a zelený. I u nich jsou účinnými látkami antioxidanty a kofein. Zelený čaj chrání před rozvojem některých druhů rakoviny, srdečních onemocnění, mrtvice i cukrovky 2. typu. Kvalitní černý čaj dokáže totéž, navíc má velmi pozitivní účinky na zažívání. close info lenetstan / Shutterstock.com zoom_in Kvalitní víno nemusí být drahé. O obsahu hodně napoví etiketa. Ve víně je život Alkoholické nápoje by se konzumovat neměly, a pokud ano, tak s velkou mírou opatrnosti. Na druhou stranu četné vědecké studie prokázaly, že malá sklenka vína k lehké a vyvážené večeři zněkolikanásobí vstřebávání antioxidantů a sníží hladinu stresového hormonu kortizolu. Související články close Zdraví Středomořský zázrak pro dlouhověkost: Všichni ho známe, ale jíme jen zřídka close Zdraví Jak udržet cukr v krvi pod kontrolou? Tisícileté tajemství indických mudrců Zdroje: www.denik.cz, iprima.cz

