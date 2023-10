Pitný režim je pro správné fungování našeho těla nezbytný. Je však dobré vědět, že byste neměli pít všechno. Některé nápoje jsou totiž ve svých účincích ještě horší než alkohol.

Pokud chcete, abyste byli zdraví a váš organismus prospíval, měli byste dodržovat nejen zdravý životní styl se správným jídelníčkem a dostatečnou dávkou aktivního pohybu! Stejně tak zásadní je i dodržování pitného režimu. Ovšem ten byste měli plnit nejlépe vodou nebo neslazenými čaji. Některé nápoje se totiž nepočítají, naopak mají na naše tělo neblahé dopady. Které to jsou a je lepší se jim vyhýbat?

Na velký test energetických nápojů se podívejte v YouTube videu na kanále Vím co jím a piju:

Zdroj: Youtube

Správný pitný režim

Každý z nás by neměl opomíjet denní dávku tekutin, která by se měla pohybovat mezi 2 až 3 l. Nejlepší variantou je čistá voda, kterou lze proložit minerálkami a bylinkovými nebo ovocnými čaji bez přídavku cukru. Bohužel mnozí z nás do pitného režimu často řadí i nápoje, které jsou pro zdraví nevhodné a mnohdy ho naopak hydratují či zanášejí nevhodnými látkami, což může vést až k poškození srdce. Které to jsou?

Alkohol

Mezi rizikové nápoje patří samozřejmě alkohol. Především pokud jej požíváte pravidelně a v nezdravých dávkách. Jeho dlouhodobá konzumace do zdravého životního stylu nepatří. Bohužel náš národ zaujímá přední příčky v jeho roční spotřebě.

Nadmíra alkoholu ovlivňuje negativně naše celkové zdraví. Má špatné dopady na mozek, který funguje pomaleji a časem ztrácí své maximální schopnosti. Stejně tak budete nesoustředění a bude narušena i správná funkce jater a slinivky. Ovšem jsou i nápoje, které jsou pro naše zdraví ještě mnohem škodlivější než samotný alkohol. Které mezi ně patří?

close info shutterstock.com zoom_in Vyhýbejte se nadměrné konzumaci energetických nápojů.

Energetické nápoje

Tento druh nápojů ve své spotřebě stále stoupá a nejvíce je v oblibě u mladších generací. Nejenže jsou v lákavých obalech a nejde je tak v pestré nabídce přehlédnout, ale jsou lákavé i svou chutí a povzbuzujícím účinkem. Jejich pravidelná a dlouhodobá konzumace je však pro tělo doslova zabijákem.

Je to díky často velmi vysokým dávkám kofeinu a stejně tak nezdravého cukru, které mohou iniciovat mnohé zdravotní potíže. Mezi nejčastější patří vysoký krevní tlak, třes končetin a srdeční rytmus. Negativně je ovlivněná i centrální nervová soustava, a tak můžete trpět nespavostí a stavy deprese.

close info Nejron Photo / Shutterstock zoom_in Sklenka vína by neměla ublížit.

Sladké limonády

Odborníci na stravování nazývají veškerý sortiment sladkých limonád jako „sladký jed s bublinkami“. Značně slazené a sycené nápoje jsou pro mnohé z nás větším lákadlem a uspokojením než obyčejná voda. Bohužel známými hnědými, žlutými či červenými limonádami tělu moc neprospějete.

Nejenže nezaženete žízeň na delší dobu, ale do těla dostanete ohromnou dávku cukrů, barviv a různých chemických přísad. Následně pak dochází například ke zvyšování hladiny špatného cholesterolu v krvi, což přispívá ke zvýšenému riziku vzniku onemocnění kardiovaskulárního systému.

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.lidovky.cz, www.novinky.cz