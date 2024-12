Nápoj, který hydratuje tělo lépe než voda. Díky sodíku zůstává v žaludku déle

Kristýna Stoklásková 11. 12. 2024

Když máte žízeň, po čem sáhnete první? Nejčastěji po vodě, že? Studie ukazují, že existuje nápoj, který dokáže tělo hydratovat mnohem lépe. Co to je a proč právě tento nápoj funguje lépe než voda? Doma to máme téměř všichni.

Bez vody bychom nepřežili. Naše tělo je z velké části tvořeno vodou a potřebujeme ji k tomu, aby mohly fungovat všechny jeho základní procesy. Problém ale je, že voda se v těle dlouho neohřeje. Když se napijeme, rychle ji vstřebáme a ještě rychleji vyloučíme. To může být problém hlavně v horkých dnech a při fyzické aktivitě. A právě tady přichází na scénu bílý zázrak, který máme většinou v lednici všichni. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Mashed – Nejlepší na hydrataci není voda. Zdroj: Youtube Mléko má unikátní složení, které ho staví na špici hydratačních nápojů. Obsahuje sodík, draslík a další elektrolyty, které tělo potřebuje, aby správně fungovalo. Tyto minerály pomáhají „uzamknout“ vodu v buňkách, takže se z těla nevyloučí tak rychle. A nejen to. Bílkoviny obsažené v mléce zpomalují vstřebávání tekutin, díky čemuž zůstávají v těle déle. Výsledkem je, že mléko nejen uhasí žízeň, ale zároveň vás hydratuje na delší dobu. Asi si teď říkáte, že je to fajn, ale jak to funguje v praxi? Představte si, že jste po náročném tréninku nebo dlouhém dni venku. Sklenice mléka v tu chvíli funguje jako přírodní sportovní nápoj. Doplní tekutiny, energii i živiny, které vaše tělo ztratilo pocením. Díky laktóze navíc dostanete i malou dávku rychlé energie. A pokud vás zajímá regenerace svalů, bílkoviny v mléce je podpoří lépe než většina komerčních nápojů. Související články close Zdraví Doktor: Toto je jediný dezert, který snižuje cholesterol a je bohatý na hořčík video close Zdraví Tuto zeleninu vždy přidávejte do vajec k snídani: Rozpouští tuk a trávení funguje jako hodinky video close info Profimedia / Profimedia zoom_in Mléko má unikátní složení, které ho staví na špici hydratačních nápojů. Obsahuje sodík, draslík a další elektrolyty, které tělo potřebuje, aby správně fungovalo. Vědecké studie dokonce ukazují, že mléko hydratuje lépe než voda nebo populární iontové nápoje. Není to ale jen o hydrataci. Mléko je zároveň zdrojem vápníku, vitamínu D a dalších živin, které prospívají kostem a celkovému zdraví. Pokud ho tedy zařadíte do svého pitného režimu, neuděláte chybu. Ráno ho přidejte do kávy nebo smoothie nebo si odpoledne dejte sklenici místo svačiny. Večer ho zkuste třeba ohřát s medem na uklidnění před spaním. Možností je spousta a tělo vám poděkuje. Samozřejmě je důležité myslet na to, že mléko není vhodné pro každého. Pokud trpíte intolerancí laktózy, můžete sáhnout po rostlinných alternativách, jako je ovesné nebo mandlové mléko. Ty sice nemají tolik bílkovin a elektrolytů jako klasické mléko, ale stále mohou přispět k hydrataci a nabídnout něco navíc. Zdroj: edition.cnn.com

