Lepší než hubnout je naučit se netloustnout! Je to snadné, říká odborník

Chcete být štíhlí i bez drastických diet? Zkuste to jinak a naučte se raději netloustnout. Nejde o krátkodobou záležitost, ale spíše o životní styl.

Nadměrná hmotnost a obezita se staly v posledních letech běžnou záležitostí. Ani Češi nejsou výjimkou. Nejčastější příčinou je přejídání a konzumace nevhodných potravin, které jsou tučné, mastné nebo plné cukru. A samozřejmě i nedostatek aktivního pohybu.

Týká se to i vás? Poradíme vám, jak tomuto nedostatku úspěšně čelit a nezamotat se do bludného kolečka nezdravých diet s hladověním a neřízeného přejídání. Lepší je totiž umět netloustnout!

Jak na to? Dozvíte se z následného videa od výživového odborníka a specialisty Petra Havlíčka:

Žádný hlad a dobrá skladba potravin

Pokud máte optimální váhu vzhledem k vaší výšce a věku, je dobré si ji udržovat. Úplně postačí, když budete žít zdravým životním stylem. Znamená to správně jíst a také se aktivně hýbat. Váš jídelníček by měl ve správném poměru vždy obsahovat bílkoviny, zdravé tuky, sacharidy, minerály a vitamíny.

Základem správného jídelníčku jsou komplexní sacharidy, které by měly tvořit 50 až 55 % z celkového energetického příjmu, 30 % pak zdravé tuky a zbytek bílkoviny. Čím nižší energetický výdej během dne máte, tím více byste měli snížit podíl sacharidů. Vyřaďte také nevhodné potraviny jako polotovary, sladkosti, smažené pokrmy či nezdravá jídla z rychlých občerstvení. Nikdy se však netrapte dlouho hladem.

Jezte pomalu a v klidu

Základním pravidlem, jak se nepřejídat, je jíst pomalu. Naučte se také jíst vědomě a každé sousto řádně rozkousejte. Budete překvapeni, když po nějaké době zjistíte, že konzumujete menší množství potravin. Pokud se při jídle věnujete i jiné činnosti, sníte toho poměrně více. Takže žádný spěch a nikdy nehltejte velká sousta. Pokud to budete dodržovat, váš žaludek bude mít dostatek času informovat mozek, že je už nasycený.

Přiměřené porce

Pokud si chcete udržet štíhlé tělo, záleží nejen na vhodném výběru potravin, ale i na jejich množství. Mnozí z nás si dopřávají nezřízené porce, a tedy i nadbytečné denní kalorie. Zkuste se naučit jíst z dezertních talířů. Zanedlouho uvidíte, že vám k sytosti postačí menší dávky jídla.

Vyhněte se nočnímu hodování! Zdroj: Profimedia

Pravidelné intervaly

Naučte se jíst pravidelně a v časech, které vám během dne vyhovují. Poslouchejte tak vaše tělo. Nikdy byste se neměli dostat do fáze totálního vyhladovění. Často se pak stává, že v tomto stavu sáhnete i po nezdravých potravinách a sníte jich nadměrné množství. V horším případě se může stát i to, že „splácáte páté přes deváté“, což je pro váš žaludek, zdraví i figuru to nejhorší. Zvykněte proto vaše tělo na pravidelné stravování v určité časy.

Vyhněte se nočnímu hodování

Noční mlsání či stolování v pozdních hodinách jsou těmi z nejhorších zlozvyků. Pokud si tedy chcete váhu hlídat, konzumujte poslední jídlo vždy kolem 18. a 19. hodiny. Nebudete trpět pocity těžkého žaludku a jistě se vám bude i lépe spát.

