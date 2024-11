Jaké návyky vám mohou prodloužit život? Nechte si poradit od renomovaných odborníků z Harvardu.

Pět doporučení pro dlouhý život z Harvardu

Jaké návyky doporučují odborníci z vyhlášené univerzity Harvard? Není to jen jedna z nejprestižnějších vysokých škol. Harvard je také sídlem několika významných institucí a center, které se věnují veřejnému zdraví a epidemiologii, biotechnologii či klinickému výzkumu a testování léčebných metod a terapií. Na základě odborných analýz a studií z posledních čtyř dekád tak došli odborníci z Harvardu k pěti klíčovým oblasem, jejich zkvalitněním můžeme dosáhnout vyššího věku v dobré kondici.

To, co jsou zdravé návyky vnímáme možná každý jinak. Takhle to vidí autorka z YouTube kanálu Après Chic.

Zdroj: Youtube

Nepodceňujte pohyb a výběr potravin

Univerzita Harvard, která je nejen studijní platformou, ale také sdružením výzkumných center, vypichuje nejdůležitější v životě, nač bychom s i měli dát pozor. Kterých 5 návyků považují odborníci z Harvardu za nejpodstatnější? Nejde rozhodně jen o stravu či výhradně o pohyb. Životní styl se týká také spánku, pohybu či stresu.

Minimálně 30 minut a ideálně každý den se věnujte nějaké fyzicky náročné aktivitě 30 minut. Nemělo by to být 10 x 3 minuty, ale opravdu 30 minut tahem, aby se vaše srdce a celkově organismus také posílil a unavil.

Ke zdraví notně přispívá to, co jíme a pijeme. Vybírejte kvalitní a zdravé potraviny. Především se soustřeďte na zeleninu a ovoce, celozrnné produkty a zdravé tuky. Snažte se omezit červené maso a zpracované potraviny, cukry a nasycené tuky. Nemusíte dodržovat restriktivní diety. Spíš se snažete zorientovat v tom, co je zdravější variantou, hleďte na kvalitu a snažte se jíst pestře.

Důležitý je spánek, vztahy a vnímání stresu

Spěte nejen dost dlouho čili 7 až 8 hodin, ale také se pokuste jít spát vždy ve stejnou dobu. Krátký spánek přes den není problém, ale nedospíte, co jste nestihli v noci. Pamatujte, že spánkový deficit hraje roli nejen v momentální duševní pohodě, ale i dlouhodobě zhoršuje mozkové funkce.

Udržujte sociální vazby. Každý jsme jiný, a ne všichni toužíme po společnosti velkého počtu lidí či častých návštěvách. Udržujte vazby s kýmkoli. Členy rodiny, nejbližšími přáteli, sousedy, a to nejen přímo, ale klidně i pomocí technologií. Vytváření a udržování dobrých vztahů s lidmi může váš život dokonce prodloužit a užít ji jej v lepší fyzické i duševní kondici.

Naučte se čelit stresu. Není vždy možné prásknout za sebou dveřmi a do bytu, práce či školy se nevrátit. Navíc stres si často nosíme všude s sebou, proto je vhodnější naučit se s ním zacházet. Věnujte se meditaci, technikám mindfulness, naučte se nebrat si práci domů a věnujte se cíleně mentálnímu odpočinku.

close info Profimedia zoom_in Vztahy i minimalizace stresu jsou nesmírně důležité, stejně jako kvalitní a dostatečně dlouhý spánek.

Zdroje: health.harvard.edu, theladders.com