Obáváte se, že vás dožene nezdravý životní styl nebo dědičnost v rodině? Rakovina je záludná, ale každý z nás může ovlivnit rizika jejího vzniku. Které návyky mohou tato rizika snížit?

Máte rakovinu v rodině? Nebojte, nejde jen o geny

Obáváte se rakoviny, protože ji měla vaše babička? Říká se, že mnohé choroby se dědí přes koleno, tedy by to mohlo padnout třeba na vás. Moderní medicíně čili odborníkům, kteří se vznikem a prevencí rakoviny zabývají do hloubky, však nemohlo uniknout, že genetika sice hraje roli, ale spíš nevýznamnou v porovnání s tím, co si způsobujeme sami nevhodnými návyky a celkově životním stylem.

Pouze malé procento rakoviny, respektive 5 až 10 procent, je skutečně dědičné. Ve většině případů je rakovina způsobena náhodnými mutacemi a faktory životního stylu. Existují však výjimky jako je mutace BRCA1 a BRCA2, které stojí často za vznikem rakoviny prsu a vaječníků.

Ženy, u kterých byla tato mutace zjištěna proto často zvažují odstranění potencionálně problematických orgánů, aniž by u nich onemocnění propuklo. Zmíněné dvě mutace jsou ale také spojovány s rakovinou prostaty a slinivky či průdušek, nicméně tyto nelze preventivně odstranit tak snadno, jako je to možné u vaječníků, dělohy či prsou.

I geny mohou hrát roli ve vzniku rakoviny. Ženy s mutací BRCA1 a BRCA2 přistupují někdy k radikálním operacím, aby riziko snížily.

Lze jen tak šmahem říci, co je největším zlem, které vede k rakovině? Rozhodně takto jde označit kouření, které je odpovědné za 20 až 30 procent všech případů onemocnění rakoviny. I když se kouření především podílí na vzniku rakoviny dutiny ústní, jazyka, jícnu a plic, tedy všude tam, kam se kouř dostává, nemalou roli hraje i při vzniku rakoviny močového měchýře, slinivky, ledvin, jater či děložního čípku.

Jistě vás nepřekvapí, co onkologové doporučují. Určitě je ale dobré připomenout si, co všechno hraje roli v odolnosti našeho organismu. Naše tělo, respektive imunitní systém, totiž umí bojovat s buňkami v našem organismu, které vykazují abnormální chování.

Tato schopnost buněk se nazývá imunosurveillance. Naše tělo čelí různým poškozením DNA v buňkách každý den a náš vlastní organismus má mechanismy, které umí DNA opravit či takovou buňku zlikvidovat. Některé rakovinné buňky se ale umí také imunitnímu systému vyhnout nebo přizpůsobit.

Co tedy onkologové radí?

Především pravidelný screening a nezanedbání preventivních kontrol ať už jde o mamografie, kolonoskopii a další vyšetření. Dobré je znát i rodinnou historii týkající se rakovinných onemocnění a po konzultaci s lékařem případně můžete zvážit test na genetické mutace.

Sportujte a hýbejte se minimálně 150 minut týdně. Vhodná je i chůze, ale není důvod držet se zpět. Začněte s jakýmikoli pohybem i ve vyšším věku. Prospěje to vašemu celkovému zdravotnímu stavu i obranyschopnosti těla.

Jezte zdravě a kvalitně, dodržujete pitný režim. Zdravé tělo sice může také onemocnět rakovinou, ale riziko, že se to stane, je výrazně nižší. Navíc je dnes také obezita spojována se vznikem různých typů rakovin a přímo má vliv na možnost vzniku.

Přestaňte kouřit a omezte i příjem alkoholu. I když dnes existují různé formy kouření, není zatím dosud jasné, jak velký dopad mají na tělo. Je sice možné, že obecně jsou dopady různých alternativních způsobů kouření nižší než klasické cigarety, nicméně v žádném případě nejde o zdraví prospěšný zvyk.

Kouření významně zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Nevystavujte se karcinogenům. To neznamená jen, že byste neměli nenechat špekáček nad ohněm zčernat. Jde o toxické chemikálie, pesticidy, agresivní čističe, asbest a další.

Ač to nemusí být na první pohled jasné, důležité je očkování proti lidskému papilolomaviru čili HPV a hepatitidě B. Těmito lze snížit riziko vzniku rakoviny děložního čípku a jater.

Zásadní poškození pokožky představuje UV záření, a proto používejte ochranné krémy. Sluňte se obezřetně.

Důležitá je i psychická pohoda a zacházení se stresem. Ač jej nelze zcela eliminovat, své tělo můžete naučit uklidnění a zpracováním stresu způsobem, který nebude dramaticky zatěžovat organismus. K fyzické i duševní pohodě patří pak také spánek, který musí být dostatečně dlouhý, ale také kvalitní.

Zdroje: health.ucdavis.edu, siteman.wustl.edu