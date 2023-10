Pivo je zvláště u nás velmi oblíbeným nápojem, vždyť jsme v jeho konzumaci dokonce na světové špičce. V dnešní době je hojně rozšířené i pivo nealkoholické, které svou chutí může to klasické hodně připomínat. Věděli jste ale, že nealko pivo je dokonce zdraví prospěšné? Na co vše může pomoct?

Konzumace piva má v našich zemích opravdu dlouhou tradici a Česká republika je pro výrobu piva (i jeho konzumaci) dokonce celosvětově známá. Ale přesto, jaké se tu pivo těší větší než velké oblibě, se ho občas musíme vzdát, přeci jen obsahuje nějaká ta procenta alkoholu. Ani tak nemusí milovníci tohoto zlatého nápoje zoufat.

Poradit vám může i video na youtube v kanálu Integrish health:

Zdroj: Youtube

Klasika i ovoce

Aby ani řidiči nemuseli na večírku zůstat na suchu, máme na trhu již několik let skvělou alternativu v podobě nealkoholického piva. To bývá svou chutí dost podobné pivu alkoholickému, ale dokonce máme na výběr i z široké škály ovocných příchutí, takže ho ocení i lidé, kterým klasické pivo příliš nechutná. Kromě těchto známých pozitiv by vás ale možná nenapadlo, že by nealkoholická piva mohla mít pozitivní vliv na naše zdraví.

Alkohol je spíš na škodu

V nealkoholickém pivu můžeme najít podobné vitamíny a minerály jako v pivu klasickém, tedy především vitamín B a díky chmelu, ze kterého se pivo vyrábí, z něj získáme i spoustu antioxidantů i kyseliny listové. Zásadní rozdíl představuje obsah alkoholu v těchto nápojích.

Nealkoholická piva sice nejsou nealkoholická stoprocentně (obsah alkoholu bývá do 0,5 %), ale jde o obsah rozhodně několikanásobně nižší než u piv alkoholických. A právě alkohol zmiňované prospěšné vitamíny a další látky znehodnocuje. Tedy přesto, že svým složením nejsou tolik rozdílná, z nealkoholického piva získáme mnohem více vitamínů.

close info Syda Productions / Shutterstock.com zoom_in Pivo se u Čechů těší mimořádné oblibě.

Pivo zlepšuje naši imunitu

Ze vědeckých studií vyplynulo, že pivo nám může pomoct i v oblasti střeva. Ať už za to mohou živé mikroorganismy v některých pivech, anebo látky, které mají vliv na růst nám prospěšných bakterií v našich střevech, má to za následek lepší trávení a zvýšení imunity.

Aby toho nebylo málo, takové nealkoholické pivo obsahuje i látky, které naše tělo poměrně úspěšně chrání před vznikem trombinů, tedy krevních sraženin. Ovšem stejně jako u výše zmíněných vitamínů platí, že alkohol tyto pozitivní účinky výrazně redukuje.

Všeho s mírou

Ani s nealkoholickým pivem bychom to ale neměli přehánět. Obsahuje sice menší množství sacharidů než běžné pivo, ale zanedbatelná energetická hodnota to také zcela není. Ochucená nealkoholická piva mají samozřejmě obsah sacharidů ještě vyšší. Je tedy důležité nealkoholické pivo konzumovat s mírou, ačkoli, jak už víme, je zdrojem spousty vitamínů a minerálů.

Zdroje: ncbi.nlm.nih.gov, aktin.cz, www.nasdum.eu, www.rehabilitace.info