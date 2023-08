Nealko pivo je zázrak pro srdce a cévy, tvrdí známý německý lékař

Máte rádi nealko pivo? Pokud mu tak často neholdujete, měli byste si ho občas dát. Může mít totiž skvělé účinky na zdraví našeho srdce.

Pivo je tak trochu naší kulturní vzácností a české pivo je vyhlášené po celém světě. Jeho chuť je prostě dokonalá. A nejen to, pivo má navíc v přiměřených dávkách pozitivní vliv na naše zdraví, a hlavně to nealko, kde nehrozí obsah alkoholu, který nám v pravidelných a vyšších dávkách nesvědčí.

Co se s stane s tělem, když vysadíte alkohol? Podívejte se na toto video:

Nealko pivo je zdravé

Proč vyměnit alkoholické pivo za to nealko? Důvodů je mnoho. Nejenže je alkohol návykový, ale třeba jste aktivní řidič nebo chcete vylepšit svůj sportovní výkon či ho prostě nemůžete ze zdravotních důvodů.

Navíc pravidelná konzumace alkoholu je často těsně spojená s mnohými chorobami srdce a jater, dochází často k potížím s vysokým tlakem, k oslabení imunity, problémům s trávením a pamětí, někdy i k rakovině krku, úst, hlasivek, ale i jater, střev či konečníku. Bohužel v konzumaci alkoholu patří Češi stále na horní příčky světového žebříčku.

Proč vyměnit alkoholické pivo za to nealko? Důvodů je mnoho. Zdroj: Shutterstock

Němečtí odborníci propagují pivo nealko

Po náležitém bádání došli v Německu odborníci k názoru, že pivo bez alkoholu dokonale chrání lidské srdce a efektivně napomáhá předcházet i mnoha onemocněním oběhové soustavy.

„Protože pití alkoholu má řadu vedlejších negativních účinků a je návykové, pití nealkoholických nápojů by mohlo v budoucnosti přinášet stejné blahodárné působení bez vedlejších účinků," prohlásil vedoucí výzkumu, doktor Steffen Bassus z německého Wiesbadenu.

Pivo je nejen osvěžení

Tento oblíbený nápoj obsahuje poměrně velké množství prospěšných látek, a proto není od věci si jej pravidelně dopřávat. Patří mezi ně vitamíny skupiny B, hořčík, selen a mnohé další. Zároveň konzumace piva pomáhá ke snížení krevních cukrů, samozřejmě jen při střídmé konzumaci.

Nealkoholická forma piva má oproti alkoholickému jednu velkou výhodu. Dokáže totiž redukovat tvorbu takzvaného trombinu. Zdroj: shutterstock.com

Přírodní antioxidanty

Nealkoholické pivo obsahuje určité množství polyfenolů, což jsou přírodní antioxidanty. Tyto látky mohou pomáhat snižovat zánět, chránit buňky před poškozením a přispívat k lepšímu zdraví cév.

Některé studie naznačují, že mírná konzumace nealkoholického piva může být spojena se sníženým rizikem kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou srdeční choroby a mozková mrtvice. To může být způsobeno vlivem polyfenolů na cévní zdraví.

Některé složky nealkoholického piva mohou podporovat uvolňování dusičnanu dusnatého, což může pomoci rozšiřovat cévy a snižovat krevní tlak.

Snížení „špatného" cholesterolu

Studie dále naznačují, že polyfenoly obsažené v pivu mohou pomoci snižovat hladinu LDL cholesterolu, což je tzv. "špatný" cholesterol spojený s rizikem srdečních chorob. Některé složky nealkoholického piva mají mírné antikoagulační účinky, což může pomoci prevenci tvorby krevních sraženin.

Je však vždy důležité myslet na to, že tyto účinky nealkoholického piva nejsou tak silné jako u některých dalších potravin nebo nápojů a že výsledky vědeckých studií se mohou lišit. Pokud zvažujete konzumaci nealkoholického piva pro zdravotní účely, měli byste se raději nejprve poradit se svým lékařem. Pamatujte na to, že nealkoholické pivo obsahuje kalorie a cukry, takže ho konzumujte s rozvahou, zejména pokud chcete shodit nějaké to kilo navíc nebo máte cukrovku.

