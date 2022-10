10 roztomilých zvířat, která vás dokáží i zabít. Znáte je?

Víte o těchto zvířatech, že mohou být nebezpečná. Nepatří mezi vyhlášené zabijáky a tragická úmrtí jejich zobáky, drápy či zuby jsou jen raritou, nicméně faktem zůstává, že zabít dokáží. Nebezpečná zvířata jsou nemotorná i plachá.

Nebezpeční medvídci a opičky

Koala je zabijákem jen teoreticky, nicméně i tento pomalý vačnatec má silné zuby a drápy, které mohou ublížit. Dejte si pozor právě na tato zdánlivě miloučká zvířátka připomínající plyšáky.

V naší přírodě sice panda velká za každým druhým smrkem nečíhá, ale teoreticky i pomalá a baculatá panda může ublížit. Je to sice vegetarián, ale s ostrými drápy i zuby a spadající do kategorie těžké váhy. S takovými se nežertuje. I panda zná chuť masa, občasně si totiž pochutná i na drobných živočiších či mršinách. Nicméně bambusové listy tvoří 99 % jeho jídelníčku.

Dejte si pozor na zdánlivě miloučká zvířátka připomínající plyšáky. I koala může člověku ublížit. Zdroj: Shutterstock

Outloň váhavý je raritou mezi primáty, a právě díky svojí zvláštnosti může představovat i potencionální nebezpečí. Outloňovy lokty jsou totiž vybaveny žlázami se sekretem, který může být pro některé osoby dráždivý až smrtelný. Ani outloni však netouží ulovit vás, specializují se na drobné obratlovce a hmyz, živí se také květy, lístky, ořechy a dalšími plody. Tento živočich původem z Indonésie patří mezi ohrožené druhy kvůli obchodu s exotickými zvířaty, ze kterých si někteří dělají domácí mazlíčky.

Tuleň leopardí žijící ve studených vodách poblíž Antarktidy jsou sice dětem připomínáni jako krásní plyšáci, ale jsou to zvířata rychlá, agresivní a masožravá. Jsou to obávaní lovci, kteří podobně jako delfíni dokáží své oběti uštvat a umlátit, v případě tuleňů i smrtelně pokousat.

Šimpanz je náš velmi blízký příbuzný, který má až 98 % DNA identické s člověkem. Na tomto příkladu je dobře patrné, jak veliký rozdíl dělají pouhá 2 %, respektive o jak veliký objem dat musí jít. Šimpanzi jsou mnohem silnější než lidé a oproti jiným zvířatům jsou jejich vztahy a cítění mnohem komplikovanější. Tlupy mají svoji hierarchii i boj o vůdčí pozice, který bychom mohli přirovnat k naší politice. Součástí takového lobování je využívání vztahů, drobných laskavostí, ale také fyzického ataku na protivníka, a to nejen jeden na jednoho, ale může dojít i k domluvenému převratu. Navíc používají také nástroje, tak vás naštvaný šimpanz jednoduše překoná holýma rukama, kamenem či větví.

Šimpanzi jsou mnohem silnější než lidé a oproti jiným zvířatům jsou jejich vztahy a cítění mnohem komplikovanější. Zdroj: Shutterstock

Pšššt! Nevyplašte slony

Sloni jsou lekaví obři, a právě v tom spočívá jejich nebezpečí. Dokáží být rozhodně i agresivní a pokud jim bude něco stát v cestě, oni střet zvládnou spíš jen se škrábanci, zatímco jejich překážka může utrpět značná poranění až smrt.

Která zvířata mohou zabít?

Která nebezpečná zvířata číhají u nás?

Nebezpečná, jako každá máma. Labuť velká může být nebezpečná, když hnízdí, ale která matka není? Labuť je také poměrně velký pták, což si většinou neuvědomujeme. Labutí je několik druhů, které se od sebe mírně liší, nicméně dosáhnou až výšky 150 cm a díky křídlům s rozpětím až 300 cm se dokáží dostat do jakékoli výšky. Pokud na vás bude chtít labuť zaútočit, rozhodně má prostředky k tomu atakovat vám i obličej či hlavu.

Bobra můžete jistě v přírodě pozorovat, ale není to zvíře, které by se chtělo družit a ani vy to nechtějte. Zdroj: Profimedia

Liška obecná je sice velmi plaché zvíře, které se k lidským obydlím přibližuje ze zcela jiných důvodů, než je zákeřný atak na člověka, nicméně v případě nakažení vzteklinou je i chování lišky zvláštní a nevyzpytatelné. Pokousání je vždy nutné okamžitě řešit s lékařem. Protože je liška často přenašečem vztekliny, svrabu či tasemnice, v západním světě se lišky nechávají přeočkovat pomocí nástrah rozhozených v přírodě k těmto účelům.

Bobra můžete jistě v přírodě pozorovat, ale není to zvíře, které by se chtělo družit a ani vy to nechtějte. Jako většina zvířat i bobr dává najevo své rozčílení a agresivitu. Plácání ocasem a vrčení není pozvánka k objetí. Co dodat k napadení bobrem? Nefoťte se s ním!

